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«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 12:10 مساء
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
استمرارا لنجاح سياراتها الكهربائية.. «وولينج» تطلق «بينجو» الهاتشباك في الصين بقوة 68 حصانا (الإنترنت)
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اكتسبت «وولينج» شهرة عالمية واسعة بفضل سيارتها الكهربائية الاقتصادية «Mini EV» والتي أصبحت في مطلع 2022 الأعلى مبيعًا في فئة السيارات الكهربائية داخل الصين، واستثمارًا لهذا النجاح كشفت العلامة الصينية مؤخرًا عن هاتشباك كهربائية جديدة تحت اسم «بينجو» والتي ستصبح منافسًا قويًا في سوق السيارات الكهربائية وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

خارجية السيارة
تتبنى «بينجو» فلسفة التصميم الجديدة لعائلة سيارات وولينج، حيث يغلب عليها الخطوط المنحنية التي تميل للاستدارة لتعطي انطباع السلاسة مع بعض العناصر الكلاسيكية، وبداية من الواجهة الأمامية تظهر المصابيح الأمامية الـ «LED» ذات تصميم بيضاوي، ويبرز شعار العلامة الصينية باللون الفضي، ومن الجوانب تتميز السيارة بتطعيمات من الكروم تظهر على هيئة شريط فضي يمتد عند الجزء السفلي للأبواب، وتأتي العجلات مقاس 15 بوصة.

أما عن الجزء الخلفي فيبدو مشابهًا للواجهة بنفس المصابيح البيضاوية وشعار الشركة الذي يتوسط باب الشنطة، إلى جانب مصابيح الفرامل المثبتة أسفل الزجاج الخلفي، وسبويلر مدمج.

وتبدو المقصورة الداخلية متسعة لأربعة مقاعد وتأتي عجلة القيادة بتصميم نحيف، وخلفها شاشة «LCD» للعدادات تطفو لأعلى لتكون في مواجهة السائق.

محرك السيارة
بالرغم من عدم إفصاح «وولينج» عن تفاصيل منظومة القوة الخاصة بسيارتها الجديدة، إلا أن ما نعرفه حتى الآن أنها ستتوافر بخيارين من المحرك بقوة 41 حصانًا و68 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كم/ساعة لكلا الإصدارين، كما أنه لم يتم الكشف عن سعة البطارية (ليثيوم حديد فوسفات) ولكن نظرًا لخفة وزنها، فقد يتجاوز مدى السير 300 كيلومتر.

من المقرر إطلاق «بينجو» بالسوق الصينية في النصف الأول من العام 2023، ويتراوح السعر من حوالي 11,240 دولارًا إلى 16.850 دولارًا.

استمرارا لنجاح سياراتها الكهربائية.. «وولينج» تطلق «بينجو» الهاتشباك في الصين بقوة 68 حصانا (الإنترنت)
استمرارا لنجاح سياراتها الكهربائية.. «وولينج» تطلق «بينجو» الهاتشباك في الصين بقوة 68 حصانا (الإنترنت)
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