كهربائية جديدة من شيفروليه بـ4 أبواب

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «جنرال موتورز» مفهوم «FNR-XE» لسيارة رياضية كهربائية فاخرة للسوق الصيني، كجزء من الاحتفال بيوم التكنولوجيا لدى «جنرال موتورز» في شنغهاي للعام 2022 وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة

من المحتمل أن تطرح نسخة إنتاجية رسميا من المفهوم، كسيارة كوبيه رياضية بأربعة أبواب مع أكتاف عريضة من الأمام والخلف، وتصميم عدواني مجسم، يؤكد قوتها العضلية.

تهيمن على الواجهة الأمامية مجموعة من مصابيح «LED» فائقة النحافة، مرتبطة بشعار مضيء، فوق شبكة مضاءة. كذلك الإضاءة الخلفية، تحظى بالتصميم نفسه.

يكشف المفهوم عن اتجاه تصميم سيارات «شيفروليه» الكهربائية المستقبلية والتلميح إلى الطرز الكهربائية (EV) المتطورة والمصممة مع وضع السوق الصينية في الاعتبار.

على الرغم من أن هذه هي أول لمحة عن هذا المفهوم، إلا أن «جنرال موتورز» ألمحت إليه سابقًا عندما ذكرت سيارة شيفروليه «Car-D» الرياضية ذات السقف المنخفض بشكل مثير للغاية خلال عرض تقديمي حول المنتج المستقبلي.

ووصفت «FNR-XE» بأنها صنعت في المقام الأول للصين، لكنها لم تستبعد مبيعاتها في الأسواق الأخرى.

سيضطر عشاق شيفروليه إلى الانتظار حتى تصل مجموعتها الجديدة من السيارات الكهربائية إلى السوق.



تعرف إلى مميزات شيفروليه «FNR-XE» الكهربائية (الإنترنت)

تعرف إلى مميزات شيفروليه «FNR-XE» الكهربائية (الإنترنت)