بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «نيسان» عن سيارة «Serena» الجديدة التي صممتها لتكون منافسًا قويًا في أسواق المركبات العائلية.

الهيكل الخارجي

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان أنيق التصميم، واختلفت بشكل ملحوظ عن مركبات «Serena» السابقة وخصوصًا من حيث الشكل الخارجي، إذ حصلت على تصميم جديد للواجهات وعلى مصابيح أنيقة مزينة بخطوط مميزة من الكروم وتعمل بأحدث تقنيات «LED»، لتوفير إضاءة ممتازة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمترًا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 187 سم، أما قمرتها فجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة المخصصة لـ 6 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

شاشات متطورة

وزودت السيارة بواجهة قيادة جديدة كليًا أيضًا، وحصلت هذه الواجهة على شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة في المنتصف، وضعت أسفلها لوحة رقمية مميزة للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.

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وحصلت المركبة على نظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

سعر السيارة

وستأتي النسخة الأساسية من هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 2.0 لتر بعزم 150 حصانًا، كما ستطرح منها نسخًا مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود، وستبدأ أسعار هذه النسخ من 23 ألف دولار تقريبًا.





سيارة عائلية من «نيسان» بهيكل ميني فان (الإنترنت)