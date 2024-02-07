المايونيز والألوفيرا للعناية بالشعر المصبوغ

القاهرة - بوابة الوسط

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية تفوق أنواع الشعر الأخرى، وذلك لتعرضه إلى مواد كيميائية تفقده لمعانه ونعومته، فيصبح أكثر عرضة للتقصف والجفاف وأكثر حساسية تجاه الحرارة كأشعة الشمس أو الاستشوار.

لذلك نقدم إليك طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية، وفقًا لموقع «الجميلة».

- تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من بلسم الشعر وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون والألوفيرا.

- اخلطي جميع المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على شعرك، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدًا، ولا تنسي تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع، لتحصلي على شعر مصبوغ وحيوي في الوقت نفسه.