بالفيديو: قناع الطمي والألوفيرا لتوحيد لون البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

إليك في هذا الفيديو طريقة تحضير قناع الطمي والألوفيرا لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة وهو مكون من:

ملعقتان صغيرتين من الطمي.

3 ملاعق صغيرة من جل الألوفيرا الطبيعي.

يمكنك الحصول على الطمي من الصيدلية أو في أي مكان لشراء المواد الطبيعية، الطمي يساعد في إزالة الشوائب من المسام وعلاج آثار البثور، وجل الألوفيرا يساعد في تجديد خلايا البشرة وفقا لموقع «الجميلة».

اخلطي المكونات جيداً وجربي الخلطة على يديك للتأكد من عدم التحسس تجاه المكونات، ثم ضعي المزيج على كامل الوجه من دون الاقتراب إلى منطقة دائر العينين وذلك مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

