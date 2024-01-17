بالفيديو: «إمبوريو» لجورجيو أرماني تخطف الأنظار في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط

التشكيلة الجديدة من مجموعة «إمبوريو» لمصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني، التي ظهرت في ضوء منارة وعلى وقع أصوات الموج، لتتمحور على أسلوب البحّارة وعالمهم خلال أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو لاقت إعجاب الجميع معلقين على جمال التصاميم وانسيابتها.

وقال جورجيو أرماني «لم أخفِ يوماً حبي للبحر، رمز الحرية والمغامرة ... ولكن هذا الموسم، فكّرت... في السفن التي عبرت المحيط الأطلسي» بحسب وكالة «فرانس برس».

واستوحى المصمم البالغ 89 عاماً ملابس البحارة مستخدماً مواد ناعمة وانسيابية في تصميم سراويل فضفاضة ومعاطف وسترات جلدية طويلة، قصيرة أحياناً، بأكتاف عريضة.

وأعاد أرماني إحياء البدلة ثلاثية القطع، مستعيضاً عن القميص بجزء علوي مصنوع من القماش نفسه المستخدم في السترة أو السروال.