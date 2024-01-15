  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 09:22 صباحا
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها
شاهدي الفيديو، واتبعي هذه الخطوات، لتحصلين على أجمل مكياج بدون أخطاء (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لكي بالفيديو الأخطاء الشائعة في تطبيق المكياج التي يجب أن تتجنبيها لكي تحصلين على أجمل طلة. تعرفي عليها معنا، وطبقيها بسهولة وفقا لموقع «الجميلة».

من الخطأ أن تضعي كريم الأساس بكثرة بالإصبع من دون وضع برايمر، بل ضعيه أولا، ثم ضعي كريم الأساس بريشة خاصة مع الرقبة، بعدها ضعي الكونسيلر من خلال الطبطبة، وادمجيه بالـBeauty Blender.

ومدي الـCompact Powder بالريشة تحت العين، وذلك بلون قريب من لون الوجه، ومدي البلاشر على وسط الخد بشكل ناعم ودائري، وإلى جنب الأنف وخط الشعر.

شاهدي الفيديو، واتبعي هذه الخطوات، لتحصلين على أجمل مكياج بدون أخطاء.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا
ابن مارادونا: والدي مات مقتولا

ابن مارادونا: والدي مات مقتولا
المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية
مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى الثورة وسط ترقب للانتخابات الرئاسية العام الجاري

مئات التونسيين يتظاهرون في ذكرى الثورة وسط ترقب للانتخابات الرئاسية العام الجاري
«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين
كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة

كاريكاتير حليم - بلينكن ناقش التطبيع مع «إسرائيل» خلال زيارته الأخيرة
العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000 عام في الأمازون

العثور على مدن أثرية كانت مأهولة منذ 2000 عام في الأمازون
بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)

بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية...
الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. الأحد

الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. ...
العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!

العلماء يحذرون من أطعمة تحوي مواد دقيقة تسبب السرطان!
في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)

في «يوم التحرك العالمي».. مسيرات حاشدة تضامنًا مع غزة (صور)
ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية

ناميبيا تنتقد دعم ألمانيا الجرائم الإسرائيلية.. وتذكر بمذبحتها المنسية
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة

«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود
بالفيديو: قناع طبيعي من الخميرة لنفخ الخدود
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
بالفيديو: قناع سحري لتبيض البشرة
بالفيديو: قناع سحري لتبيض البشرة
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين...
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء
تكاليف إطلالة أنغام البيضاء...
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك...
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا...
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ...
المزيد
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها
بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها...
تفاصيل إطلالة إليسا المرصعة بالكريستال
تفاصيل إطلالة إليسا المرصعة بالكريستال...
العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر
العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر...
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج
بالفيديو.. تكبير الشفاه بالمكياج...
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد
كريم الرمان والألوفيرا للحماية من التجاعيد...
المزيد