بالفيديو.. أخطاء شائعة في مكياجك تجنبيها

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكي بالفيديو الأخطاء الشائعة في تطبيق المكياج التي يجب أن تتجنبيها لكي تحصلين على أجمل طلة. تعرفي عليها معنا، وطبقيها بسهولة وفقا لموقع «الجميلة».

من الخطأ أن تضعي كريم الأساس بكثرة بالإصبع من دون وضع برايمر، بل ضعيه أولا، ثم ضعي كريم الأساس بريشة خاصة مع الرقبة، بعدها ضعي الكونسيلر من خلال الطبطبة، وادمجيه بالـBeauty Blender.

ومدي الـCompact Powder بالريشة تحت العين، وذلك بلون قريب من لون الوجه، ومدي البلاشر على وسط الخد بشكل ناعم ودائري، وإلى جنب الأنف وخط الشعر.

شاهدي الفيديو، واتبعي هذه الخطوات، لتحصلين على أجمل مكياج بدون أخطاء.

