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العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 10:03 صباحا
العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر
خلطات منزلية طبيعية للعناية بشعرك (أرشيفية: الإنترنت)
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نُقدِّم لكِ مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعدكِ في التخلص من مشكلة تقصف الشعر تماما. تعرَّفِ معنا على طريقة استخدامها، وطبِّقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «أنوثة».

البزار:
يذوب في نصف كوب ماء ورد مع نقطتين زيت لوز، ويستخدم غسولا للشعر على الأقل ثلاث مرات شهريا.

العرقسوس:
مفيد للشعر، ويمنع تساقطه عن طريق تقويته، حيث يمكنكِ غسل شعركِ بمقدار خليط فنجان من خل التفاح والشاي الأخضر مع العرقسوس.

إكليل الجبل أو الروزماري:
يساعد في التخلص من قشرة الرأس وضعف الشعيرات.

- ضع حفنة من إكليل الجبل في الماء، واغليه 15 دقيقة.

- اغسلي شعركِ بشامبو خفيف، ثم اشطفيه بخليط الروزماري، وكرِّري هذه التجربة أسبوعيا، للحصول على شعر قوي.

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