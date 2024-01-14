العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم لكِ مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعدكِ في التخلص من مشكلة تقصف الشعر تماما. تعرَّفِ معنا على طريقة استخدامها، وطبِّقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «أنوثة».

البزار:

يذوب في نصف كوب ماء ورد مع نقطتين زيت لوز، ويستخدم غسولا للشعر على الأقل ثلاث مرات شهريا.

العرقسوس:

مفيد للشعر، ويمنع تساقطه عن طريق تقويته، حيث يمكنكِ غسل شعركِ بمقدار خليط فنجان من خل التفاح والشاي الأخضر مع العرقسوس.

إكليل الجبل أو الروزماري:

يساعد في التخلص من قشرة الرأس وضعف الشعيرات.

- ضع حفنة من إكليل الجبل في الماء، واغليه 15 دقيقة.

- اغسلي شعركِ بشامبو خفيف، ثم اشطفيه بخليط الروزماري، وكرِّري هذه التجربة أسبوعيا، للحصول على شعر قوي.