العرقسوس والبزار للتخلص من تقصف الشعر...

نُقدِّم لكِ مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعدكِ في التخلص من مشكلة تقصف الشعر تماما. تعرَّفِ معنا على طريقة استخدامها، وطبِّقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «أنوثة».
البزار:
يذوب في نصف كوب ماء ورد مع نقطتين زيت لوز، ويستخدم غسولا للشعر على الأقل ثلاث مرات شهريا.
العرقسوس:
مفيد للشعر، ويمنع تساقطه عن طريق تقويته، حيث يمكنكِ غسل شعركِ بمقدار خليط فنجان من خل التفاح والشاي الأخضر مع العرقسوس.
إكليل الجبل أو الروزماري:
يساعد في التخلص من قشرة الرأس وضعف الشعيرات.
- ضع حفنة من إكليل الجبل في الماء، واغليه 15 دقيقة.
- اغسلي شعركِ بشامبو خفيف، ثم اشطفيه بخليط الروزماري، وكرِّري هذه التجربة أسبوعيا، للحصول على شعر قوي.
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