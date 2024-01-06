بالفيديو.. قناع الليمون والبيض بديل للبوتوكس

القاهرة - بوابة الوسط

إليك في هذا الفيديو طريقة تحضير ماسك الليمون بمفعول البوتوكس، الذي يساعد في شد البشرة، ويتكون من عصير الليمون والحليب وزلال البيض.

حمض السيتريك الموجود في عصير الليمون يدخل إلى عمق البشرة، ليزيل الزيوت والخلايا الميتة والبقع الداكنة. كما أن الفيتامين C الموجود في هذا العصير هو الأساس في إنتاج الكولاجين الذي يشد البشرة ويزيل التجاعيد، وفقا لموقع «الجميلة».

أما الحليب فهو يحتوي على فيتامينات تساعد في تحسين نوعية البشرة، وتجديد خلاياها.

لكن يجب أن تتأكدي من عدم تحسسك تجاه أي من المكونات من خلال تجربة الخلطة على يدك قبل وجهك.

شاهدي الفيديو، وطبقي هذا الماسك على وجهك ثلاثين دقيقة، لتحصلين على بشرة مشدودة ونضرة.

