بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا

القاهرة - بوابة الوسط

ساعدي بشرتك لتحافظ على شبابها، وامنحيها نقاوة لا مثيل لها من خلال قناع المعدنوس والشوفان.

لتطبيق هذا القناع ، أنت بحاجة إلى حفنة من البقدونس وملعقة كبيرة من الشوفان وعصرة ليمون وملعقة كبيرة زبادي. اخلطي هذه المكونات مع بعضها البعض وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

هذا الماسك يعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة، يشدها وينقيها من الحبوب وينظفها من الدهون.

طبقي الوصفة على وجهك ما عدا دوائر العينين. هذه الخلطة مفيدة جداً، وننصحك بأن تطبقيها بشكل دائم. اتركي الماسك لمدة نصف ساعة من ثم اغسلي وجهك بالماء.

طبقي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.



