  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:18 صباحا
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا
حافظي على نضارة بشرتك وشبابها باستخدام المعدنوس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ساعدي بشرتك لتحافظ على شبابها، وامنحيها نقاوة لا مثيل لها من خلال قناع المعدنوس والشوفان.
لتطبيق هذا القناع ، أنت بحاجة إلى حفنة من البقدونس وملعقة كبيرة من الشوفان وعصرة ليمون وملعقة كبيرة زبادي. اخلطي هذه المكونات مع بعضها البعض وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

هذا الماسك يعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة، يشدها وينقيها من الحبوب وينظفها من الدهون.

طبقي الوصفة على وجهك ما عدا دوائر العينين. هذه الخلطة مفيدة جداً، وننصحك بأن تطبقيها بشكل دائم. اتركي الماسك لمدة نصف ساعة من ثم اغسلي وجهك بالماء.

طبقي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: طرق اعتماد الوشاح في إطلالتك
بالفيديو: طرق اعتماد الوشاح في إطلالتك
بالفيديو.. بديل للكرياتين بجوز الهند
بالفيديو.. بديل للكرياتين بجوز الهند
بالفيديو.. نصائح لإطلالة أنحف
بالفيديو.. نصائح لإطلالة أنحف
الجليسرين والبيض لشد الرقبة
الجليسرين والبيض لشد الرقبة
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»...
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين...
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس وليبيا لتأمين منفذ رأس اجدير
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق ......
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023...
بالفيديو.. طرق مختلفة لتنسيق البليزر البيج
بالفيديو.. طرق مختلفة لتنسيق البليزر البيج...
المزيد
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا
بالفيديو: قناع المعدنوس لبشرة مشدودة دومًا...
بالخطوات.. مكياج برونزي لمناسباتك
بالخطوات.. مكياج برونزي لمناسباتك...
الترمس والزنجبيل للتخلص من تجاعيد الجبين
الترمس والزنجبيل للتخلص من تجاعيد الجبين...
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ
كريم ليلي للعناية ببشرتك من صنع يديكِ...
الجليسرين والبيض لشد الرقبة
الجليسرين والبيض لشد الرقبة...
المزيد