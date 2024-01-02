الترمس والزنجبيل للتخلص من تجاعيد الجبين

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الجميع مع تقدم العمر ظهور تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على الجبين، تعطي مظهرًا شاحبًا، وتضر بالإطلالة.

لذلك نقدم إليكم طرقًا منزلية سهلة التطبيق، لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها. تعرفوا عليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

الترمس والطماطم

- امزجوا نصف كوب من معجون الطماطم مع نصف كوب من مسحوق الترمس جيدًا، وضعوه على الجبين، ثم اغسلوه بالماء البارد بعد 12 - 15 دقيقة.

الزنجبيل والعسل

- العسل هو مرطب طبيعي، والزنجبيل يساعد في زيادة الدورة الدموية في البشرة، ومنع خطوط التجاعيد من الظهور.

- خذوا ملعقة صغيرة من الزنجبيل، واضيفوا إليه نصف ملعقة صغيرة من العسل، وضعوا الخليط على الجبين عشر دقائق كل يوم، واتركوه ساعة قبل غسله.