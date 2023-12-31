الجليسرين والبيض لشد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط

مشكلة الترهلات الجلدية من المشكلات المزعجة لدى السيدات، فظهور تجاعيد بالبشرة دليل على كبر السن، لذلك تسعى الكثيرات إلى حل هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى الوصفات الطبيعية غير الضارة بالجلد. لذلك نقدم لكي أهم الوصفات الطبيعية لعلاج ترهلات الرقبة، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

الجليسرين وبياض البيض لشد الرقبة

يعزز استخدام هذه الوصفة تجديد خلايا الجلد، والتقليل من ظهور التجاعيد.

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من الجليسرين

بياض بيضة

- نخفق بياض البيض، ثم نضيف عليه الجليسرين، ونقلب بشكل جيد، حتى يتجانس المكونان.

- نطبق المزيج على الرقبة، ونتركه خمس وعشرين دقيقة.

- نشطفه بالماء الفاتر.

الموز المهروس لشد الرقبة

يحتوي الموز على فيتامينات عدة تحارب الشيخوخة وتشد البشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

حبة من الموز المهروس

بياض بيضة

- نخلط الموز المهروس ببياض البيض، ونمزجهما حتى يتشكل معجون متجانس.

- نفرد الماسك على الرقبة ونتركه عشرين دقيقة.

- نزيله بالماء البارد.

الحليب الزبادي وعصير الليمون

- يقلص الزبادي مسام البشرة، وذلك بفضل حمض اللاكتيك الذي يحتويه، والذي يعمل على شد الجلد.

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

كبسولتان من فيتامين E

- في وعاء، نخلط المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نطبقه على الرقبة، ونتركه عشرين دقيقة.

- نشطف الماسك بالماء العادي، مع تطبيق كريم مرطب مناسب.