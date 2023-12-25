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4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 02:55 مساء
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
أدخلي الحليب الزبادي في روتين العناية بشعرك (أرشيفية: الإنترنت)
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لكي لا تنفقي كثيرا من الأموال على كريمات العناية بالشعر، نُقدِّم إليكِ اليوم بديلا لهذه المنتجات وهو الحليب الزبادي حيث إنَّه يعدّ مصدرا طبيعيا غنيا بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها شعركِ فتعرَّفي معنا كيف وفقا لموقع «أنوثة».

يساعد الحليب الزبادي على تغذية الشعر:
الحليب الزبادي يغذي شعركِ ويساعده على النمو، كما أنه يزيد من تألقه ولمعانه لما يحتويه من مواد وعناصر مغذِّية للشعر. فمثلا يمكنكِ التخلص من الشعر المجعَّد والخشن عن طريق تطبيق الزبادي عليه بين الحين والآخر.

يعزز الحليب الزبادي لمعان ونعومة الشعر وحمايته من جفاف الخريف:
فهو يجعله يصبح أكثر نعومة وجمالا، حيث إنَّه يلعب دور البلسم الطبيعي فيمنع التشابك ويطهِّر فروة الرأس من الشوائب والقشرة ويمنع الشعور بالحكة. طبقّي الزبادي مع الكاكو والعسل وزيت الزيتون لتنعيم ولمعان الشعر. كما يمكنكِ أن تخلطي أربع ملاعق من الزبادي مع بيضة وتطبيقه على الشعر لمدة عشر دقائق لتحصلي على أفضل وأروع النتائج.

حليب الزبادي يحارب التقصف:
يغذي الشعر ويمنعه من التلف، فما عليكِ فعله هو خلطه مع البابايا المهروسة وتطبيقه على الشعر لمعالجة والحد من التقصف، ومنحه مظهرا صحيا وحيويا ولامعا.

حليب الزبادي يحارب القشرة:
فهو فعَّال ضد القشرة، فالزبادي وعصير الليمون مزيجٌ رائعٌ للتخلص من القشرة، كما أنَّ مزج مسحوق الفلفل الأسود مع اللبن وفرك فروة الرأس به يخلصكِ تماما من القشرة.

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