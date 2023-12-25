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بالفيديو: خلطة سحرية للتخلص من الكلف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 10:06 صباحا
بالفيديو: خلطة سحرية للتخلص من الكلف
شاهدي طريقة تحضير هذا القناع المنزلي السهل للحصول على بشرة خالية من الكلف والبثور (أرشيفية: الإنترنت)
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إليك في هذا الفيديو طريقة تحضير خلطة سريعة وفعالة لإزالة حبوب الوجه والكلف وهي تتكون من:
- ملعقة صغيرة من القرفة
- نصف ملعقة من العسل

هذه الخلطة تحتوي على مكونات مضادة للأكسدة وهي تمنح النضارة للوجه وتمنع ظهور حبوب الوجه وتزيل الكلف وتؤخر الشيخوخة وتسهم في تنعيم وتبييض البشرة وفقا لموقع «الجميلة».

اخلطي المكونات وقومي بتجربة الخلطة على يدك قبل تطبيقها على وجهك للتأكد من عدم تحسسك تجاه أي من المكونات.

بعد التأكد من عدم التحسس تجاه هذه المكونات قومي بمد الماسك على وجهك.

شاهدي طريقة تحضير هذا القناع المنزلي السهل لتحصلي على بشرة خالية من الكلف والبثور.
 

 

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