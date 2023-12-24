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أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 04:02 مساء
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
شاهدي معنا أجمل 8 إطلالات لنجمات عربيات خلال عام 2023 واستوحِ منها إطلالتك (أرشيفية: الإنترنت)
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شهد عام 2023 العديد من الإطلالات المختلفة للنجمات العرب، سواء على السجادة الحمراء أو جلسات التصوير الخاصة، لذلك رصدنا لكم أجمل ثماني إطلالات لنجمات عرب خلال 2023، أصبحن حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أناقتهن وبساطتهن.

منى زكي
خطفت منى زكي الأنظار بإطلالتها في أسبوع الموضة في باريس بفستان أسود دانتيل من تصميم إيلي صعب، سعره يتجاوز ثلاثة آلاف دولار، وأصبح يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على اختياراتها الصائبة دوما، وحفاظها على شبابها وجمالها الدائم.

ياسمين صبري
نشرت النجمة ياسمين صبري، في فبراير الماضي، صورا من حضورها حفل افتتاح «World of Fashion 2022» لهذا العام في دبي بإطلالة مبهجة وملونة تحدث عنها الجميع.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي فستانا أنيقا من تصميم دار «Dolce & Gabbana» بطباعة ورود وخامة مطاطية، ويصل طوله لأسفل الركبة، وبلغ سعر الفستان إلى 1500 دولار. 

غادة عبدالرازق
نشرت النجمة غادة عبدالرازق، بداية ديسمبر الجاري، مجموعة صور جديدة من آخر جلسة تصوير لها، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونقاد الموضة. 

ظهرت غادة عبدالرازق بفستان مخملي من اللون الأسود، ومطرز باللؤلؤ في الصدر والذراعين، من تصميم المصري سامو هجرس.

وحرصت على ارتداء أقراط وخواتم. كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر.

هيفاء وهبي
نشرت هيفاء وهبي، يونيو الماضي، صورا من إطلالتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» نالت إعجاب رواده، معلقين على جمالها الدائم، وتمتعها بالحيوية.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان مكشوف الكتفين، من خامة الشيفون الحريري، ضيق من منطقة البطن وينسدل واسعا بعد ذلك، وكانت به نقوش ورود، مع «cape» من الخامة والنقشات نفسها.

الفستان من «أوسكار دي لا رينتا»، ويبلغ سعره 8990 دولارا، وسبق أن ارتدته الممثلة الأميركية جيسيكا شاستاين.

دنيا سمير غانم
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مايو الماضي، جمهورها بصور جديدة لها مع زوجها رامي رضوان من حضورهما إحدى المناسبات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ونالت الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على فقدانها الكثير من الوزن مع جمال إطلالتها وبساطتها.

وأطلت دنيا سمير غانم في الصور بفستان أسود قصير من توقيع دار أزياء «rentadella»، وكان مكشوف الكتفين من خامة بوليستر مع طبقات تزيِّن منطقة الصدر والبطن، وبلغ سعره 449 دولارًا.

أمينة خليل
ظهرت النجمة أمينة خليل، خلال حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة التي أقيمت في ديسمبر الجاري، بفستان طويل ومطرز ومزود بـ«Cape» من ناحية واحدة، وبأكمام مخملية، من تصميم طوني ورد، ولملمت شعرها للخلف.

وأجمع مصممو الأزياء ونقاد الموضة على أنها من أجمل وأرق إطلالات العام.

ليلي علوي
في يوليو الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور النجمة المصرية ليلى علوي آلاف المرات، معلقين على رشاقتها وحفاظها على شبابها الدائم، ومؤكدين أنها صاحبة الإطلالة الأفضل دوما حيث ظهرت.

ظهرت الفنانة ليلى علوي في جلسة تصوير جديدة بإطلالة صيفية شبابية بفستان أظهر رشاقتها. وتركت ليلى علوي شعرها ينسدل مموجا على كتفها، مع فستان بنقشة ورود، يدمج اللونين الأزرق والوردي.

ريا أبي راشد
تربعت الإعلامية رايا أبي راشد على قمة الأكثر أناقة هذا العام بالكثير من إطلالاتها على مدى أحداث 2023 الفنية، وانتهى السباق بتألقها في أثناء تقديمها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث أصبحت إطلالتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اختارت فستانا من مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد باللون الأحمر من الشيفون، ومطرز بورود بسيطة، وبدل الأكمام العادية المثبتة جاءت طائرة مثل الـ«Cape».
ويصل سعر الفستان إلى 6805 دولارات، ولاقى إعجاب جميع نقاد الموضة، معلقين على اختياراتها الموفقة دوما.

أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
أجمل 8 إطلالات لنجمات العرب في 2023
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