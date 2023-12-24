بالفيديو: مكياج بألوان ترابية لسهرة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط

بالفيديو نقدم لك خطوات تطبيق مكياج سموكي بألوان ترابية هادئة يناسب سهرة ليلة رأس السنة. تابعي الفيديو معنا، وتعلمي الخطوات وفقا لموقع «الجميلة».

خطوات التطبيق

- أولاً ضعي مصل سيروم تمهيدي لترطيب الوجه، ثم ضعي البرايمر على مناطق المسامات الواسعة.

- طبّقي مصحّح الشوائب تحت العينين، وعلى التصبّغات الغامقة، وادمجي الخطوط.

- وزّعي المصحّح الأخضر على الأماكن التي يشوبها إحمرار، وادمجيه بشكل خفيف، وضعي الفاونديشن بالريشة الخفيفة، ثم وزعيه بالفرشاة العريضة دون أن تنسي الرقبة.

- وزّعي الكونتور الداكن على الخدّين، لترفيع الوجه، وحدّدي خطّ الفكّين والذقن والأنف.

- إذا كان جبينك عريضاً، فأرسمي خطّاً بالكونتور الداكن تحت خطّ الشعر، وادمجي كل خطوط الكونتور بشكل دائريّ.

- وزّعي الهايلايتر السائل على تفاحتي الخدّين، وادمجيه بإسفنجة البيوتي بليندر، ثم وزّعي البودرة الحرّة تحت العينين، وطبّقي البودرة المضغوطة الداكنة على مناطق الوجه الداكنة، والبودرة المضغوطة الفاتحة على المناطق الفاتحة.

- ضعي مستحضر أساس للظّل على الجفن المتحرّك، وادمجيه.

أكملي معنا الفيديو، لتتعرفي على الخطوات وطريقة تطبيقها بسهولة.

