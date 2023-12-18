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بالفيديو: وصفة منزلية طبيعية للقضاء على الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 09:47 صباحا
بالفيديو: وصفة منزلية طبيعية للقضاء على الهالات السوداء
وصفة منزلية ذات مكونات طبيعية يمكن أن تطبقيها بشكل يومي لإزالة الهالات السوداء (أرشيفية: الإنترنت)
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التدخين، السهر، قلة النوم، عدم شرب الماء وغيرها ... كلها عوامل تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لذا عليك أن تحاربي هذه المشكلة من خلال تجنب هذه العوامل بالإضافة إلى العناية المنزلية لذلك من خلال تحضير تركيبات مفيدة ذات مكونات طبيعية تعمل على الحد من هذه الهالات وتحاول أن تعالجها.

إذاً العملية هي مشتركة بين العناية والاهتمام واعتماد روتين يومي مفيد لا يؤدي إلى ظهورها، لذلك نقدم لك وصفة منزلية ذات مكونات طبيعية يمكن أن تطبقيها بشكل يومي لإزالة الهالات السوداء تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».
 

 

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