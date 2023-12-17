  • Alwasat News
Atwasat

تونر الأرز لتنقية البشرة من الشوائب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:55 صباحا
تونر الأرز لتنقية البشرة من الشوائب
نقدم إليكِ طريقة عمل تونر منزلي، لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب العالقة بها (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعد خطوة تنظيف البشرة هي أولى الخطوات المهمة للعناية بالبشرة، ومن المعروف أن البشرة تتعرض للعوامل الخارجية التي تؤثر عليها سلبياً، منها أشعة الشمس الضارة، والأتربة، والأوساخ. لذلك من الضروري العناية بالبشرة عن طريق تنظيفها باستمرار، للتخلص من هذه الأتربة والزيوت الزائدة وإزالة الجلد الميت، لذا نقدم إليكِ طريقة عمل تونر منزلي لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب العالقة بها، وفقا لموقع «جمالك».

فوائد ماء الأرز للوجه:
- يهدئ الالتهاب.
- يزيل البقع الداكنة.
- يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.
- ينظف البشرة من الأتربة والشوائب العالقة بها.
- يطهر البشرة من الأوساخ.
- يخفف من مسام البشرة.

مكونات التونر وطريقة التطبيق
كوب من الأرز
كمية مناسبة من الماء

- أحضري وعاء مناسباً، ثم ضعي داخله الأرز مع الماء، واتركيه يغلي، وسوف تلاحظين تغير لون الماء مع مرور الوقت.

- صبي هذا الماء داخل كوب، ليصبح تونر الأرز جاهزاً للاستخدام.

- طبقي تونر الأرز على بشرتك باستخدام قطعة قطن نظيفة.

- احرصي على استخدام التونر بصفة يومية، للحصول على أفضل النتائج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي

شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي
ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات
«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول

«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات

تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت

توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
شارون ستون وياسمين صبري بـ«نفس الفستان».. أيهما أجمل؟
شارون ستون وياسمين صبري بـ«نفس الفستان».. أيهما أجمل؟
الطماطم والبيض للتخلص من التجاعيد
الطماطم والبيض للتخلص من التجاعيد
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس وليبيا لتأمين منفذ رأس اجدير
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس ...
الليمون والخل لتفتيح لون الشعر
الليمون والخل لتفتيح لون الشعر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»...
أسباب رائحة الشعر الكريهة وطرق علاجها
أسباب رائحة الشعر الكريهة وطرق علاجها...
إطلالة رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل ......
طرق التمييز بين عبوات المكياج الأصلية والمقلدة
طرق التمييز بين عبوات المكياج الأصلية والمقلدة...
شيرين عبد الوهاب بإطلالة بيضاء وخسارة كبيرة في الوزن
شيرين عبد الوهاب بإطلالة بيضاء وخسارة كبيرة في الوزن...
المزيد
تونر الأرز لتنقية البشرة من الشوائب
تونر الأرز لتنقية البشرة من الشوائب...
تفاصيل فستان إنجي كيوان المرصع باللؤلؤ
تفاصيل فستان إنجي كيوان المرصع باللؤلؤ...
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين...
الليمون والخل لتفتيح لون الشعر
الليمون والخل لتفتيح لون الشعر...
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس وليبيا لتأمين منفذ رأس اجدير
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق ......
المزيد