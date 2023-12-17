تونر الأرز لتنقية البشرة من الشوائب

القاهرة - بوابة الوسط

تعد خطوة تنظيف البشرة هي أولى الخطوات المهمة للعناية بالبشرة، ومن المعروف أن البشرة تتعرض للعوامل الخارجية التي تؤثر عليها سلبياً، منها أشعة الشمس الضارة، والأتربة، والأوساخ. لذلك من الضروري العناية بالبشرة عن طريق تنظيفها باستمرار، للتخلص من هذه الأتربة والزيوت الزائدة وإزالة الجلد الميت، لذا نقدم إليكِ طريقة عمل تونر منزلي لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب العالقة بها، وفقا لموقع «جمالك».

فوائد ماء الأرز للوجه:

- يهدئ الالتهاب.

- يزيل البقع الداكنة.

- يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

- ينظف البشرة من الأتربة والشوائب العالقة بها.

- يطهر البشرة من الأوساخ.

- يخفف من مسام البشرة.

مكونات التونر وطريقة التطبيق

كوب من الأرز

كمية مناسبة من الماء

- أحضري وعاء مناسباً، ثم ضعي داخله الأرز مع الماء، واتركيه يغلي، وسوف تلاحظين تغير لون الماء مع مرور الوقت.

- صبي هذا الماء داخل كوب، ليصبح تونر الأرز جاهزاً للاستخدام.

- طبقي تونر الأرز على بشرتك باستخدام قطعة قطن نظيفة.

- احرصي على استخدام التونر بصفة يومية، للحصول على أفضل النتائج.