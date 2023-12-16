تفاصيل فستان إنجي كيوان المرصع باللؤلؤ

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت الفنانة إنجي كيوان على حضور حفل افتتاح دورة مهرجان الجونة السادسة، التي أقيمت مساء الخميس 14 ديسمبر الجاري.

وارتدت إنجي فستانا أسود اللون بظهر مكشوف مرصعا باللؤلؤ من تصميم دار Givenchy، ويصل سعره إلى 2994 دولارا، شاهده من موقع بيعه.

وجاء تصميم الفستان محبوكا بدقة وبملمس مجعد وأكتاف ملتوية، تصل إلى ظهر منخفض، وتتساقط منه خيوط من اللؤلؤ.





ارتدت إنجي كيوان فستانا أسود اللون بظهر مكشوف مرصعا باللؤلؤ من تصميم دار Givenchy (أرشيفية: الإنترنت)

ارتدت إنجي كيوان فستانا أسود اللون بظهر مكشوف مرصعا باللؤلؤ من تصميم دار Givenchy (أرشيفية: الإنترنت)

ارتدت إنجي كيوان فستانا أسود اللون بظهر مكشوف مرصعا باللؤلؤ من تصميم دار Givenchy (أرشيفية: الإنترنت)