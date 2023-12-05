  • Alwasat News
Atwasat

مقشر طبيعي للبشرة من الشاي والعسل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:13 مساء
مقشر طبيعي للبشرة من الشاي والعسل
تقشير البشرة مهم جدا فهو يخلّصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تقشير البشرة مهم جدا فهو يخلّصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها، وهي عملية ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

وأفضل وقت لتقشير البشرة الشتاء وفي الصباح لأن الجلد يجدد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشّر البشرة مرّة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات الناعمة وتجنب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيج والحساسية، وفق «موضوع».

ويتوافر عديد الخلطات المنزلية التي تسهم في تقشير البشرة نقدم لك اليوم طريقة الشاي الأسود مع العسل تعلميها معنا وطبقيها بنفسك.

ماسك التقشير بالشاي الأسود والعسل
- أحضري كيسا من الشاي الأسود وانقعيه في الماء الساخن من 3 إلى 4 دقائق.

- عندما يبرد الشاي إلى درجة حرارة الغرفة، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل، وضعيه على الوجه والرقبة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء العادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلالة رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
شيرين عبد الوهاب بإطلالة بيضاء وخسارة كبيرة في الوزن
شيرين عبد الوهاب بإطلالة بيضاء وخسارة كبيرة في الوزن
الموز لترطيب الشعر الدهني والمصبوغ
الموز لترطيب الشعر الدهني والمصبوغ
تفاصيل إطلالة دينا الشربيني البنية الناعمة
تفاصيل إطلالة دينا الشربيني البنية الناعمة
الحمص والصبار لشد البشرة
الحمص والصبار لشد البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مديرية أمن جالو تخصص 10 آلاف لتر وقود لمخابز البلدية
مديرية أمن جالو تخصص 10 آلاف لتر وقود لمخابز البلدية...
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها...
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة...
البطاطا والبزار لعلاج ظهور البقع السوداء بعد الليزر
البطاطا والبزار لعلاج ظهور البقع السوداء بعد الليزر...
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة...
المزيد
مقشر طبيعي للبشرة من الشاي والعسل
مقشر طبيعي للبشرة من الشاي والعسل...
بالفيديو: جديد «ديزل» ما قبل خريف 2024
بالفيديو: جديد «ديزل» ما قبل خريف 2024...
الترمس المطحون للعناية بالشعر الدهني
الترمس المطحون للعناية بالشعر الدهني...
الحمص والصبار لشد البشرة
الحمص والصبار لشد البشرة...
تفاصيل إطلالة دينا الشربيني البنية الناعمة
تفاصيل إطلالة دينا الشربيني البنية الناعمة...
المزيد