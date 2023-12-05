مقشر طبيعي للبشرة من الشاي والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

تقشير البشرة مهم جدا فهو يخلّصها من الخلايا الميتة التي تتراكم على سطحها، وهي عملية ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

وأفضل وقت لتقشير البشرة الشتاء وفي الصباح لأن الجلد يجدد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشّر البشرة مرّة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات الناعمة وتجنب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيج والحساسية، وفق «موضوع».

ويتوافر عديد الخلطات المنزلية التي تسهم في تقشير البشرة نقدم لك اليوم طريقة الشاي الأسود مع العسل تعلميها معنا وطبقيها بنفسك.

ماسك التقشير بالشاي الأسود والعسل

- أحضري كيسا من الشاي الأسود وانقعيه في الماء الساخن من 3 إلى 4 دقائق.

- عندما يبرد الشاي إلى درجة حرارة الغرفة، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل، وضعيه على الوجه والرقبة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفي بالماء العادي.