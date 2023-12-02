الموز لترطيب الشعر الدهني والمصبوغ

القاهرة - بوابة الوسط

تركيبة الموز الغذائية تسهم في حل الكثير من مشاكل الشعر الشائعة. لذلك نقدِّم لكِ خلطات مضمونة من الموز للعناية بشعركِ وترطيبه، وفق «الجميلة».

قناع الموز للشعر الدهني

المكونات:

ثمرة موز كاملة

4 مكعبات متوسطة من الأناناس

الطريقة:

- ضعي المكونين في الخلاط، وشغليه على سرعة متوسطة، للحصول على مزيج متجانس.

- طبقي المزيج على شعركِ مع التركيز على فروة رأسك.

- اتركيه على شعرك 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

- كرري الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.

قناع الموز للشعر المصبوغ

لا شك أن الصبغة تلحق ضررًا كبيرًا بالشعر، لذا جربي قناع الموز التالي للشعر المصبوغ، لإعادة الحيوية له وترطيب أطرافه، مع المحافظة على لمعان اللون.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

موزة ناضجة

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

الطريقة:

- اهرسي الأفوكادو والموز معًا، للتخلص من التكتلات.

- اضيفي لهما زيت الزيتون تدريجيًا، مع التحريك باستمرار.

- قسمي شعركِ الجاف إلى أجزاء صغيرة، وطبقي القناع تدريجيًا من الجذور حتى الأطراف.

- ضعي قبعة الاستحمام عليه، واتركيه 30 دقيقة.

- اغسلي بعدها شعركِ بالماء الفاتر.

- كرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع، وستلاحظي الفرق.