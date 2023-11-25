القهوة والسكر للتخلص من السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط

السيلوليت من المشاكل الجلدية المؤرقة للكثير من السيدات، ويكون على هيئة ندب غائرة في الجلد، تحدث عادةً نتيجة تفتق أو تفتت كتل دهنية في مناطق معيّنة تحت الجلد، مما يؤدي إلى تحوّل الجلد إلى شكل كتل دهنية معقدة التركيب، ثمّ تضغط هذه الكتل لاحقًا على الجلد، لتظهر النتوءات الغائرة.

لذلك نقدم إليكِ طريقة سحرية عند المداومة على استخدامها تخلصك من السيلوليت تمامًا. تعرفي عليها معنا وطبقيها، للحصول على أفضل نتائج، وفقًا لاختصاصية التجميل ملك أحمد.

المكونات وطريقة التطبيق

ربع كوب من القهوة الخشنة

ملعقتان من زيت الزيتون

3 ملاعق من السكر الأسمر

3 ملاعق حليب

- امسحي الجلد بزيت الزيتون، ثمّ امزجي السكر بالقهوة والحليب، وافركي بها المنطقة التي فيها «سيلوليت» بشدة ولعدّة دقائق، قبل غسلها بماء دافئ، على أن تتكرر العمليّة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، وستشعرين بالفرق من أول أسبوع.