أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

القاهرة - بوابة الوسط

جفاف فروة الرأس حالة يصاب بها البعض، يترتب عنه العديد من المشاكل، منها القشرة، الحكة، وقد تتفاقم إلى حد تساقط الشعر... وبالتالي، ترطيب فروة الرأس هو العلاج الأوحد والذي يتم بطرق مختلفة وفق السبب الكامن وراء جفافها، لذلك نقدم لك أسباب جفاف فروة الرأس والطرق المتاحة لترطيبها تعرفي عليها معنا واحرصي على تطبيقها وذلك وفقا لموقع «جمالك».

أسباب جفاف فروة الرأس

تصاب فروة الرأس بالجفاف بسبب تدني مستويات الزيوت التي تفرزها المسام الموجودة فيها أو بسبب جفاف الجسم، وهذا مرده إلى دوافع عدة، منها:

- الاستحمام المطول بالماء الساخن.

- الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

- المنتجات غير المناسبة لنوع الشعر، أو تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من المواد الكيميائية.

- الإكثار من عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع.

- اتباع حمية غذائية تفتقد إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وصفات طبيعية لترطيب فروة الرأس

في بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تعمل مكوناتها على ترطيب فروة الرأس وتغذيتها، ما يساهم في التخفيف من حدة الجفاف، ولكن يفضل قبل اعتماد أي منها استشارة الطبيب. من بين هذه الوصفات:

الألوفيرا وزيت شجرة الشاي

- تدلك فروة الرأس بكمية من جل الألوفيرا بعد مزجه مع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي وماء الورد.

- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل كالمعتاد.

زيت شجرة الشاي وزيت الزيتون

- يتم خلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع 3 ملاعق من زيت الزيتون.

- يطبق الخليط على فروة الرأس وتدلك، ثم يغسل الشعر بعد 10 دقائق كالمعتاد.

الموز وزيت جوز الهند

- تهرس ثمرة ناضجة من الموز وتمزج مع القليل من زيت جوز الهند.

- يوزع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

الزبادي والبيض

- يمزج كوب من الزبادي مع بيضة كاملة وبضع قطرات من أحد الزيوت العطرية، كزيت اللافندر، زيت الليمون وغيرهما.

- يوزع المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

- يترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

