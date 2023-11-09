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خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 10:21 صباحا
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
النشا والحليب لبشرة أكثر نعومة (أرشيفية: الإنترنت)
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ماسكات الاهتمام بالبشرة، هي واحدة من أفضل الروتينات التي يجب على الجسم اتباعها والقيام بها بشكل يومي، فالبشرة تتعرض بشكل يومي إلى الأتربة والشوائب التي تجعلها تفقد حيويتها ونضارتها، وقد تظهر كذلك الحبوب والرؤوس السوداء، لذا ننصحك بالاعتماد على الوصفات الطبيعية لإفادة البشرة وتقويتها وجعلها أكثر نعومة ورطوبة، وأفضل المكونات الطبيعية التي تساعدك للتخلص من مشاكل البشرة التي تعانين منها كافة، النشا والحليب وفق موقع «مجلة الجميلة».

فوائد ماسك النشا والحليب للبشرة

أولاً فوائد النشا للبشرة
تحتوي النشا على عديد المعادن مثل كالحديد والكالسيوم والزنك، إضافة إلى احتوائها على فيتامين A، وفيتامين C ومضادات الأكسدة والتي تحقق التالي:
- تعمل النشا على تعزيز نقاء البشرة.
- توحيد لون البشرة.
- تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الخلايا الجديدة.
- تنعيم البشرة.
- التخلص من الزيوت الزائدة.
- تطهير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة.
- التخلص من حروق الشمس.
- التقليل من حب الشباب والبثور بالبشرة.
- تعزيز صحة البشرة وترطيبها.
- محاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة.

فوائد الحليب للبشرة
- يحتوي الحليب على بفيتامين b12، وفيتامين A، فيتامين b6، فيتامين C.
- التخفيف من ظهور التجاعيد ومحاربة الشيخوخة المبكرة.
- محاربة الجذور الحرة.
- تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة أصغر سناً.
- شد البشرة وإزالة الجلد الميت.
- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- سد مسام البشرة.
- حماية البشرة وتنظيفها.

-ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
-النشا وزيت اللوز الحلو للتخلص من اصفرار الأظافر

المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
- بياض بيضة واحدة.
- ربع كوب من النشا.

طريقة التحضير
- اخلطي كافة المكونات مع بعضها البعض، حتى تتجانس جيداً.
- طبقي الخليط بعد غسل الوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- احرصي على تطبيق الماسك مرتين أسبوعياً.

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