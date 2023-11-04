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ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 11:00 صباحا
ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة
ماسك الموز لتنعيم البشرة والتخلص من مشاكلها (أرشيفية: الإنترنت)
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هذه الفاكهة لها تأثير ساحر على البشرة، لتوافر مضادات الأكسدة القوية بها، فهي تغذي وتنعش البشرة الجافة، وكذلك تنعّم الجلد، وتقلل من تجاعيد البشرة الناجمة عن التقدم في العمر، بالإضافة إلى معالجتها البشرة من حب الشباب. وإذا كانت بشرتك دهنية، فيمكنك استخدام الموز كماسك للوجه، للسيطرة على الزيوت، والحد من بروز الحبوب.

كما يستخدم الموز في ترطيب الجلد الجاف، نظرا لوفرة البوتاسيوم به، وفيتامينات E وC، وكلها تعزز وتساعد في جعل البشرة متوهجة.
ويعرف الموز أيضا باسم «البوتوكس الطبيعي»، نظرا لاحتوائه على المغذيات التي تساعد في تلاشي بقع العمر، ومنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد من التشكل، حسب موقع «سيدتي».

المكونات
- موزة
- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال
- ملعقة صغيرة من اللبن المكثف

-الموز والخيار والأفوكادو للتخلص من إجهاد البشرة
-قناع الموز للعناية بالشعر وترطيبه.. إليك 3 خلطات مضمونة

طريقة التحضير
- اهرسى الموزة، واخلطي معها ملعقة عصير البرتقال.
- اضيفي إليهما ملعقة اللبن المكثف.
- افردى الخليط على وجهك لـ20 دقيقة، للحصول على وجه صافٍ.
- اغلسي وجهك بقطعة قماش مبللة أو بالماء الفاتر.
- طبقي قناع الموز المهروس على وجهك على الأقل مرتين في الأسبوع.

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