ماسك الموز لعلاج كل مشاكل البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

هذه الفاكهة لها تأثير ساحر على البشرة، لتوافر مضادات الأكسدة القوية بها، فهي تغذي وتنعش البشرة الجافة، وكذلك تنعّم الجلد، وتقلل من تجاعيد البشرة الناجمة عن التقدم في العمر، بالإضافة إلى معالجتها البشرة من حب الشباب. وإذا كانت بشرتك دهنية، فيمكنك استخدام الموز كماسك للوجه، للسيطرة على الزيوت، والحد من بروز الحبوب.

كما يستخدم الموز في ترطيب الجلد الجاف، نظرا لوفرة البوتاسيوم به، وفيتامينات E وC، وكلها تعزز وتساعد في جعل البشرة متوهجة.

ويعرف الموز أيضا باسم «البوتوكس الطبيعي»، نظرا لاحتوائه على المغذيات التي تساعد في تلاشي بقع العمر، ومنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد من التشكل، حسب موقع «سيدتي».

المكونات

- موزة

- ملعقة صغيرة من عصير البرتقال

- ملعقة صغيرة من اللبن المكثف