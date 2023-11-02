ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر الترمس من المواد الطبيعية التي تعيد للبشرة نضارتها، فهو غني بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية وعلى مادة مكوّنة من الكالسيوم والفوسفور كما يعتبر من أغنى الحبوب بالألياف، وهذا ما يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم.

ويستخدم الترمس المطحون في عديد الوصفات والماسكات لبشرة صحية، ولماسك الترمس المطحون مفعول السحر على البشرة الدهنية والحبوب، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن بنسب عالية مهمة للبشرة مما يجعله عنصرا مهما لإعادة بنائها وتجديد خلاياها وشدها من جديد، حسب موقع «بيتي ممكلتي».

ويعمل ماسك الترمس المطحون والليمون على شد البشرة وترطيبها وتغذيتها، بالإضافة لعلاج مشاكل البشرة الدهنية والكلف، كما يساعد أيضا في تفتيح البشرة بصورة ملحوظة بالاستخدام المنتظم.

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

- ملعقة من عصير الليمون.

- بضع قطرات من ماء الورد.