خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر

القاهرة - بوابة الوسط

هناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي تساعدك على الحصول على شعر أكثر حيوية ونعومة وكثافة، ولكن هناك وصفة سحرية تساعدك على هذا فقط استخدمي حمام الزيت بصفة أساسية سواء بشكل أسبوعي أو شهري، لتحصلي على نتائج رائعة، إليكِ وصفة سحرية مكونة من سبعة زيوت طبيعية تمنح شعرك كل ما تتمنيه، حسب موقع «شملولة».

فوائد خلطة السبع زيوت للشعر:

تحافظ على الشعر وتجعله أكثر حيوية ولمعانا.

تقضي على جفاف الشعر وتقوم بترطيبه.

تطهر وترطب وتغذي فروة الرأس.

تساعد على نمو الشعر وتجعله أطول وأكثر كثافة.

تخلصك من مشكلة التساقط وتقوى بصيلاته.

تعالج التلف والتقصف وتجعل شعرك أكثر نعومة.

تساعدك في القضاء على مشكلة القشرة.

خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر لتنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله

المكونات:

- زيت الزيتون (ربع كوب).

- زيت اللوز المر (ربع كوب).

- زيت البصل (ربع كوب).

- زيت الثوم (ربع كوب).

- زيت الجرجير (ربع كوب).

- زيت الخروع (ربع كوب).

- زيت القرنفل (ربع كوب).

طريقة الاستخدام

- امزجي كل الزيوت سويا جيدا.

- قومي بوضعها في زجاجة محكمة الغلق.

- اتركيه ليلة كاملة قبل استخدامه.

- قومي بوضع كمية مناسبة على يديك.

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- وزعي الزيوت على شعرك مع التدليك.

- قومي بتغطية شعرك بمنشفة دافئة.

- اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

- قومي بغسل شعرك جيدا.