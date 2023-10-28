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ماسك جوز الهند للوجه لتحسين مظهر بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:42 صباحا
ماسك جوز الهند للوجه لتحسين مظهر بشرتك
ماسك جوز الهند لترطيب البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة (أرشيفية: الإنترنت)
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قد يساعد جوز الهند بمختلف المنتجات المصنعة منه في تحسين صحة ومظهر البشرة. وإليك ماسك جوز الهند مع القهوة للوجه الذي قد يساعدك في تحسين صحة بشرتك، حسب موقع «ويب طب»

ماسك زيت جوز الهند مع القهوة للوجه

المكونات
- نصف ملعقة من السكر البني
- نصف ملعقة من مسحوق القهوة
- ملعقة من زيت جوز الهند

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طريقة التحضير
- يخلط زيت جوز الهند مع باقي المكونات، ثم يدلك الوجه بهذا المزيج بلطف لعدة دقائق.
- يغسل الخليط عن الوجه بالمياه الدافئة فقط.
- يطبق هذا الماسك مرة أو مرتين كل 7 أيام.

قد يساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة عن سطحها.

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