  • Alwasat News
Atwasat

حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:18 صباحا
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟
حبوب الوجه الصورة من FREEPIK
alwasat radio

هناك العديد من الأشكال المختلفة لحب الشباب التي يمكن أن تجعل من الصعب تحديد السبب الجذري لحدوثها وكيفية المضي قدما في العلاج الفعال. ويعتبر حب الشباب الفطري وحب الشباب البكتيري أكثر الأشكال شيوعا وهما يتشابهان ويتشاركان بعض الأعراض، لذلك يصعب التشخيص بينهما.

اختصاصية العناية بالبشرة والتجميل هيام عمر توضح الفرق بين حب الشباب الفطري والبكتيري، وكيفية التفريق بينهما، وما هي أفضل العلاجات المتاحة لكلتا الحالتين حسب موقع «الجميلة».

الفرق بين حب الشباب الفطري والبكتيري
- المقاس، الحبوب الفطرية تميل إلى أن تكون بثورا منثورة على سطح الجلد تقريبا بالحجم نفسه، بينما حب الشباب التقليدي يظهر على هيئة بثور بأحجام مختلفة ورؤوس بيضاء وسوداء.

- الحساسية، غالبا ما تسبب الحبوب الفطرية حكة مزمنة، ونادرا ما يحدث هذا مع حب الشباب البكتيري.

- المدة، الحبوب الفطرية تستجيب سريعا للعلاج خلال أسبوعين مثلا، بينما حب الشباب التقليدي يحتاج علاجه إلى شهور.

- المكان، تظهر الحبوب الفطرية على أي منطقة في الجسم، بينما حب الشباب البكتيري يظهر على الوجه والصدر والظهر والأكتاف.

- العدوى، تعتبر الحبوب الفطرية معدية في حال التلامس، بينما ليس كذلك مع حب الشباب البكتيري.

- الألم، الحبوب الفطرية غير مؤلمة، بينما حب الشباب البكتيري قد تكون مصحوبة بألم حتى من دون لمسها.

- قبل التطرق للمشكلة الجلدية من حب الشباب الفطري، لابد معرفة أن الفطريات والبكتيريا هي في الواقع جزء موجود ومحايد في البشرة ذاتها، ولكن مع بعض العوامل المهيجة والمحفزة مثل التغييرات في درجة حموضة البشرة وتضرر الحاجز المناعي، تتهيج الفطريات وتصبح ضارة بشكل سلبي.

- حب الشباب البكتيري وهو المتعارف عليه والتقليدي، هو حالة جلدية قد تكون التهاب وقد تكون لا، تحدث عندما تنسد بصيلات الشعر والمسامات بالزيت وخلايا الجلد الميتة، مما يسبب تكاثر للبكتيريا ثم التهاب ينتج عنه تكون الحبوب.

-فوائد شجرة «النيم» لصحة وحيوية البشرة
-تخلصي من حب الشباب بالشاي الأخضر

- أما حب الشباب الفطري هو ليس حب الشباب المتعارف عليه، في معظم الأحيان، تبدو هذه العدوى الفطرية وكأنها هيجان حب الشباب، لكن في الواقع، حب الشباب الفطري هو شكلا من أشكال التهاب بصيلات الشعر، فتظهر هذه الحبوب والنتوءات مليئة أو خالية من الصديد على سطح البشرة نتيجة تفاعل وتهيج الجلد مع الالتهاب والعدوى في بصيلات الشعر من فرط نمو وتكاثر للفطريات.

- كون الحبوب الفطرية تشبه حب الشباب التقليدي البكتيري، فلذلك ربما كنت تحاولين علاج هذه الحبوب بعلاجات حب الشباب العادية وتتساءلي لماذا لا تعمل؟ نعم لا تعمل، لأنه ببساطة لا يجرى علاج الحبوب الفطرية بالعلاجات نفسها المتعارف عليها لحب الشباب العادي الذي هو البكتيري، مثل الساليساليك أو مشتقات فيتامين (أ) وغيرها.

بعض العوامل التي تؤدي إلى اختلال توازن الفطريات
- تراكم الرطوبة، مثلا ارتداء ملابس رياضية امتصت كثيرا من العرق لفترة طويلة إلى تشجيع نمو الفطريات. إعادة ارتداء الملابس المبللة بالعرق دون غسلها، أيضا إعادة استخدام المنشفة للتجفيف دون غسلها يؤدي ذلك لتحفيز نمو الفطريات وظهور الحبوب.

- تناول بعض الأدوية، مثلا المضادات الحيوية قد تثبط البكتيريا النافعة الموجودة على جلدك، ما يمكن أن يسمح ذلك للنمو المفرط للفطر.

- المناعة الضعيفة، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالحبوب الفطرية.

- بيئة دافئة ورطبة، الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الحارة، قد يعانون من الحبوب الفطرية بنسبة أعلى.

 شكل وأعراض الحبوب الفطرية
تظهر الحبوب الفطرية عادة على شكل حساسية وتهيج للجلد عبارة نتوءات وبثور حمراء صغيرة غالبا متشابهة في الشكل والحجم في كثير من الأحيان مصحوبة بحكة، يمكن أيضا أن تكون النتوءات مملؤة بالصديد ولكنها غير مؤلمة بشكل عام. وغالبا ما تكون مصحوبة بالحكة.

غالبا ما يجرى علاج حب الشباب الفطري بشكل غير صحيح، لأنه يشبه إلى حد كبير حب الشباب التقليدي البكتيري. كثير من الناس يستخدمون علاجات يومية مضادة لحب الشباب، لكن هذه العلاجات لن تنجح، وتدوم الحالة من بدون أدنى تحسن.

لعلاج العدوى الفطرية بشكل صحيح، تحتاجين إلى إعادة التوازن بين الفطريات والبكتيريا على الجلد. خطوة مهمة في علاج أي عدوى فطرية، هي إبقاء الجلد نظيفا وجافا.

من الأخبار السعيدة، علاجات الحبوب الفطرية مباشرة وسريعة، معظم أطباء الأمراض الجلدية يصفون الأقراص أو المراهم المضادة للفطريات، بمدة تتراوح من 3 إلى 10 أيام.

خيارات الوقاية والعلاج
- إذا كنت تمارسين الرياضة بانتظام أو تعملين في وظيفة تسبب لك التعرق، فلابد الاستحمام وتغيير الملابس بعد الصالة الرياضية أو العمل مباشرة.

- إذا كنت ترتدين ملابس ضيقة بشكل متكرر، فالاحتكاك وتدفق الهواء المنخفض يؤدي إلى تحفيز نمو الفطريات على الجلد.

- تتوافر مجموعة متنوعة من الكريمات والمراهم والغسول المضادة للفطريات التي تستخدم لهذه الحالة. وقد يعجبك أيضا التخلص من حب الشباب بالليزر الكربوني.

حبوب الوجه الصورة من FREEPIK
حبوب الوجه الصورة من FREEPIK
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
كاريكاتير حليم - سفاح غزة

كاريكاتير حليم - سفاح غزة
محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات

محمد زعبية: الاتحاد سينافس على كل البطولات
بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا

بايدن يطلب من «كونغرس» 105 مليارات دولار لدعم «إسرائيل» وأوكرانيا
المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

المنتخب الوطني يواجه المغرب في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا
جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين

جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين
منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي

منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي
مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم

جريدة «الوسط»: غزة توحد الليبيين.. وخلافات السياسيين تفرقهم
دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»

دراسة: افتقار نماذج الذكاء الصناعي إلى «الشفافية»
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة
بالفيديو: كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة
بالفيديو: كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها...
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة
بالفيديو.. طريقة طبيعية لتحديد الحواجب الفاتحة...
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه...
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها...
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف
الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف...
المزيد
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟
حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟...
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس...
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك...
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها
الخميرة لتنقية البشرة واستعادة نضارتها...
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر
مزيل طبيعي لطلاء الأظافر...
المزيد