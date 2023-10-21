حبوب الوجه.. ما الفرق بين النوع الفطري والبكتيري؟

القاهرة - بوابة الوسط

هناك العديد من الأشكال المختلفة لحب الشباب التي يمكن أن تجعل من الصعب تحديد السبب الجذري لحدوثها وكيفية المضي قدما في العلاج الفعال. ويعتبر حب الشباب الفطري وحب الشباب البكتيري أكثر الأشكال شيوعا وهما يتشابهان ويتشاركان بعض الأعراض، لذلك يصعب التشخيص بينهما.

اختصاصية العناية بالبشرة والتجميل هيام عمر توضح الفرق بين حب الشباب الفطري والبكتيري، وكيفية التفريق بينهما، وما هي أفضل العلاجات المتاحة لكلتا الحالتين حسب موقع «الجميلة».

الفرق بين حب الشباب الفطري والبكتيري

- المقاس، الحبوب الفطرية تميل إلى أن تكون بثورا منثورة على سطح الجلد تقريبا بالحجم نفسه، بينما حب الشباب التقليدي يظهر على هيئة بثور بأحجام مختلفة ورؤوس بيضاء وسوداء.

- الحساسية، غالبا ما تسبب الحبوب الفطرية حكة مزمنة، ونادرا ما يحدث هذا مع حب الشباب البكتيري.

- المدة، الحبوب الفطرية تستجيب سريعا للعلاج خلال أسبوعين مثلا، بينما حب الشباب التقليدي يحتاج علاجه إلى شهور.

- المكان، تظهر الحبوب الفطرية على أي منطقة في الجسم، بينما حب الشباب البكتيري يظهر على الوجه والصدر والظهر والأكتاف.

- العدوى، تعتبر الحبوب الفطرية معدية في حال التلامس، بينما ليس كذلك مع حب الشباب البكتيري.

- الألم، الحبوب الفطرية غير مؤلمة، بينما حب الشباب البكتيري قد تكون مصحوبة بألم حتى من دون لمسها.

- قبل التطرق للمشكلة الجلدية من حب الشباب الفطري، لابد معرفة أن الفطريات والبكتيريا هي في الواقع جزء موجود ومحايد في البشرة ذاتها، ولكن مع بعض العوامل المهيجة والمحفزة مثل التغييرات في درجة حموضة البشرة وتضرر الحاجز المناعي، تتهيج الفطريات وتصبح ضارة بشكل سلبي.

- حب الشباب البكتيري وهو المتعارف عليه والتقليدي، هو حالة جلدية قد تكون التهاب وقد تكون لا، تحدث عندما تنسد بصيلات الشعر والمسامات بالزيت وخلايا الجلد الميتة، مما يسبب تكاثر للبكتيريا ثم التهاب ينتج عنه تكون الحبوب.

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- أما حب الشباب الفطري هو ليس حب الشباب المتعارف عليه، في معظم الأحيان، تبدو هذه العدوى الفطرية وكأنها هيجان حب الشباب، لكن في الواقع، حب الشباب الفطري هو شكلا من أشكال التهاب بصيلات الشعر، فتظهر هذه الحبوب والنتوءات مليئة أو خالية من الصديد على سطح البشرة نتيجة تفاعل وتهيج الجلد مع الالتهاب والعدوى في بصيلات الشعر من فرط نمو وتكاثر للفطريات.

- كون الحبوب الفطرية تشبه حب الشباب التقليدي البكتيري، فلذلك ربما كنت تحاولين علاج هذه الحبوب بعلاجات حب الشباب العادية وتتساءلي لماذا لا تعمل؟ نعم لا تعمل، لأنه ببساطة لا يجرى علاج الحبوب الفطرية بالعلاجات نفسها المتعارف عليها لحب الشباب العادي الذي هو البكتيري، مثل الساليساليك أو مشتقات فيتامين (أ) وغيرها.

بعض العوامل التي تؤدي إلى اختلال توازن الفطريات

- تراكم الرطوبة، مثلا ارتداء ملابس رياضية امتصت كثيرا من العرق لفترة طويلة إلى تشجيع نمو الفطريات. إعادة ارتداء الملابس المبللة بالعرق دون غسلها، أيضا إعادة استخدام المنشفة للتجفيف دون غسلها يؤدي ذلك لتحفيز نمو الفطريات وظهور الحبوب.

- تناول بعض الأدوية، مثلا المضادات الحيوية قد تثبط البكتيريا النافعة الموجودة على جلدك، ما يمكن أن يسمح ذلك للنمو المفرط للفطر.

- المناعة الضعيفة، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالحبوب الفطرية.

- بيئة دافئة ورطبة، الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الحارة، قد يعانون من الحبوب الفطرية بنسبة أعلى.

شكل وأعراض الحبوب الفطرية

تظهر الحبوب الفطرية عادة على شكل حساسية وتهيج للجلد عبارة نتوءات وبثور حمراء صغيرة غالبا متشابهة في الشكل والحجم في كثير من الأحيان مصحوبة بحكة، يمكن أيضا أن تكون النتوءات مملؤة بالصديد ولكنها غير مؤلمة بشكل عام. وغالبا ما تكون مصحوبة بالحكة.

غالبا ما يجرى علاج حب الشباب الفطري بشكل غير صحيح، لأنه يشبه إلى حد كبير حب الشباب التقليدي البكتيري. كثير من الناس يستخدمون علاجات يومية مضادة لحب الشباب، لكن هذه العلاجات لن تنجح، وتدوم الحالة من بدون أدنى تحسن.

لعلاج العدوى الفطرية بشكل صحيح، تحتاجين إلى إعادة التوازن بين الفطريات والبكتيريا على الجلد. خطوة مهمة في علاج أي عدوى فطرية، هي إبقاء الجلد نظيفا وجافا.

من الأخبار السعيدة، علاجات الحبوب الفطرية مباشرة وسريعة، معظم أطباء الأمراض الجلدية يصفون الأقراص أو المراهم المضادة للفطريات، بمدة تتراوح من 3 إلى 10 أيام.

خيارات الوقاية والعلاج

- إذا كنت تمارسين الرياضة بانتظام أو تعملين في وظيفة تسبب لك التعرق، فلابد الاستحمام وتغيير الملابس بعد الصالة الرياضية أو العمل مباشرة.

- إذا كنت ترتدين ملابس ضيقة بشكل متكرر، فالاحتكاك وتدفق الهواء المنخفض يؤدي إلى تحفيز نمو الفطريات على الجلد.

- تتوافر مجموعة متنوعة من الكريمات والمراهم والغسول المضادة للفطريات التي تستخدم لهذه الحالة. وقد يعجبك أيضا التخلص من حب الشباب بالليزر الكربوني.

حبوب الوجه الصورة من FREEPIK