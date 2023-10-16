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السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 03:30 مساء
السكر البني وزيت الزيتون لتقشير فروة الرأس
قناع منزلي من مكونات طبيعية لتقشير فروة الرأس لشعر خالٍ من القشرة (الإنترنت)
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التمتع بشعر صحي يحتاج منك العناية الشديدة بشعرك. ولكن الأمر لا يقتصر على غسل شعرك مرتين أسبوعيا أو وضع المرطبات واستخدام شامبوهات طبيعية لتحمي شعرك من أضرار المواد الكيميائية فقط، لأن لفروة شعرك أيضا عليك حق ومن أبسط الخطوات التي عليك القيام بها للتمتع بشعر صحي خالٍ من القشرة هو عمل سكراب أو ماسك تقشير لفروة الرأس. تعرفي على طريقته في الخطوات التالية:

ماسك مقشر لفروة الرأس لجميع أنواع الشعر
- في وعاء صغير، أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة سكر بني مع 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وأربع قطرات من زيت عطري أو ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

- قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء وامسكيها بواسطة مشابك الشعر.

- ابدئي في تطبيق الماسك، قومي بوضع قليل من الخليط السابق على فروة رأسك ودلكيها برفق على هيئة حركات دائرية.

- قومي بالخطوات نفسها في كل جزء من أجزاء شعرك، حتى تنتهي تماما من فروة رأسك. اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على فروة رأسك ويمكنك ارتداء بونيه بلاستيك في هذه الأثناء، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

- كرري هذه الوصفة مرة شهريا للحصول على أفضل النتائج، وإذا كانت فروة رأسك دهنية كرريها مرتين شهريا.

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