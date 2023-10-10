الزبادي والعسل لحماية البشرة من الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

قناع طبيعي من مكونات موجودة بالمنزل يعمل على العناية بالبشرة وترطيبها وحمايتها من الجفاف. كل ما عليكي تحضيره في دقائق معدودة. تعلميه معنا، وطبقيه بنفسك.

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من الحليب الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

موزة

- الحليب يعمل على ترطيب البشرة الجافة تماماً مثل العسل الذي يعد مرطبا طبيعيا للبشرة، والموز غني بالبوتاسيوم الذي أيضاً يرطب البشرة.

- اخلطي المكونات جيدا إلى أن تحصلين على عجينة، وجربي الخلطة على يدك قبل تطبيقها على وجهك، للتأكد من عدم تحسسك تجاه المكونات، ثم طبقي الماسك على وجهك مع حركات مساج، واتركيه 15 دقيقة، وكرري ذلك مرتين في الأسبوع، وستشاهدين الفرق من أول أسبوع.