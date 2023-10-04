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أسبوع باريس للموضة اختُتم بعرض للمصمم الهولندي دوران لانتينك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 03:36 مساء
أسبوع باريس للموضة اختُتم بعرض للمصمم الهولندي دوران لانتينك
من عرض لدار «ميو ميو» في 3 أكتوبر 2023 ضمن أسبوع الموضة النسائية في باريس لربيع وصيف 2024 (ا.ف.ب)
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اختُتِم أسبوع باريس للموضة الثلاثاء بعرض للمصمم الشاب دوران لانتينك هو الأول له في حدث الأزياء المرموق في العاصمة الفرنسية، بدا منسجمًا مع حرصه على الاستدامة من خلال استفادته من المنسوجات المستعملة.

قدم دوران لانتينك في «قصر طوكيو» نتيجة تجاربه مع الملابس، إذ تضمنت تشكيلته سترة دنيم تتحول إلى فقاعة، ويمكن أيضًا استخدام سروال الشورت القصير كعوامة، فيما تصلح البدلة القصيرة سترة نجاة.

وقال المصمم الهولندي الذي يسعى إلى إعادة النظر في كلاسيكيات الموضة من خلال تعزيز المنحنيات وكسر الأعراف المتعلقة بالجنسين، مؤكدًا أن تشكيلته صالحة للنساء والرجال على السواء، ويجسّد دوران لانتينك (35 عامًا) اهتمامات جيله، إذ أن أزياءه، بالإضافة إلى كونها للجنسين، مصنوعة بنسبة 95 في المئة من مخزون المواد غير المستخدمة من كبرى دور الأزياء الفاخرة.

آراء المختصين في أزياء لانتينك
وأضاف «منذ أن كنت صغيرًا جدًا، كنت أقطع الملابس لإعادة استخدامها، إنه جزء من حمضي النووي».

وسعياً منه إلى وضع حد للإنتاج الزائد، وعد المصمم بطرح كميات محدودة ستكون حصرية جدًا، على ما أعلن في نهاية العرض.

وقال الأستاذ المحاضر المتخصص في الموضة والسلع الفاخرة في جامعة «سيانس بو» الفرنسية سيرج كاريرا المسؤول عن الابتكار الشبابي في اتحاد الأزياء الراقية والموضة الفرنسي إن دوران لانتينك يضفي لمسة غير عادية على ختام أسبوع الموضة هذا.

ولاحظ أن لدى لانتينك جانبًا يتخطى نطاق صيحات الموضة، واصفًا أزياءه بأنها «غلاف يحمي الجسم».

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