الأيرلندي شون ماكغير مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين»

القاهرة - بوابة الوسط

عُيّن المصمم الأيرلندي شون ماكغير الذي سبق أن عمل لدى «دريس فان نوتن» و«جاي دبليو أندرسون»، مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين» للأزياء، حسبما أعلنت الثلاثاء المالكة للمجموعة «كيرينغ» العملاقة للسلع الفاخرة.



ويخلف ماكغير سارة بيرتون التي تولت المنصب العام 2010 بعد انتحار مؤسس الدار، وبرزت في العام التالي بتصميمها فستان زفاف كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، وكان شون ماكغير سابقا مديرا لقسم الملابس الجاهزة في «جاي دبليو أندرسون» التي انضم إليها العام 2020 مسؤولا عن التشكيلات الرجالية، ثم امتدت صلاحياته إلى التشكيلات النسائية، حسب وكالة «فرنس برس».

مساهمة ماكغير إضافة إبداعية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيرينغ» فرنسوا هنري بينو في بيان أصدرته الدار «نحن متحمسون لفتح هذا الفصل الجديد في تاريخ هذه العلامة التجارية الفريدة»، أما الرئيس التنفيذي لدار «ألكسندر ماكوين» فتوقع أن يسهم ماكغير بفضل خبرته وشخصيته وطاقته الإبداعية في إضافة لغة إبداعية قوية إلى الدار استنادا إلى عراقتها.

وتخرّج شون ماكغير من جامعة «سنترال سانت مارتينز» للفنون في لندن التي درس فيها عدد كبير من مصممي الأزياء، وعمل في بداياته لدي «بُربُري»، ولدى «يونيكلو» في طوكيو وباريس من العام 2014 إلى العام 2018. ثم تولى تصميم المجموعات النسائية لدار «دريس فان نوتن» في أنتويرب (بلجيكا).