  • Alwasat News
Atwasat

الأيرلندي شون ماكغير مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 10:55 صباحا
الأيرلندي شون ماكغير مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين»
أزياء من تصميم البريطاني الراحل ألكسندر ماكوين في متحف التصميم في متحف «ديزاين ميوزيوم» في لندن في سبتمبر 2023 (أ.ف.ب) .
alwasat radio

عُيّن المصمم الأيرلندي شون ماكغير الذي سبق أن عمل لدى «دريس فان نوتن» و«جاي دبليو أندرسون»، مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين» للأزياء، حسبما أعلنت الثلاثاء المالكة للمجموعة «كيرينغ» العملاقة للسلع الفاخرة.

ويخلف ماكغير سارة بيرتون التي تولت المنصب العام 2010 بعد انتحار مؤسس الدار، وبرزت في العام التالي بتصميمها فستان زفاف كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، وكان شون ماكغير سابقا مديرا لقسم الملابس الجاهزة في «جاي دبليو أندرسون» التي انضم إليها العام 2020 مسؤولا عن التشكيلات الرجالية، ثم امتدت صلاحياته إلى التشكيلات النسائية، حسب وكالة «فرنس برس».

مساهمة ماكغير إضافة إبداعية
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيرينغ» فرنسوا هنري بينو في بيان أصدرته الدار «نحن متحمسون لفتح هذا الفصل الجديد في تاريخ هذه العلامة التجارية الفريدة»، أما الرئيس التنفيذي لدار «ألكسندر ماكوين» فتوقع أن يسهم ماكغير بفضل خبرته وشخصيته وطاقته الإبداعية في إضافة لغة إبداعية قوية إلى الدار استنادا إلى عراقتها.

وتخرّج شون ماكغير من جامعة «سنترال سانت مارتينز» للفنون في لندن التي درس فيها عدد كبير من مصممي الأزياء، وعمل في بداياته لدي «بُربُري»، ولدى «يونيكلو» في طوكيو وباريس من العام 2014 إلى العام 2018. ثم تولى تصميم المجموعات النسائية لدار «دريس فان نوتن» في أنتويرب (بلجيكا).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. الألوان الساطعة تزين باريس بتوقيع «طوني ورد»
بالفيديو.. الألوان الساطعة تزين باريس بتوقيع «طوني ورد»
جددي خلايا بشرتك بزيت الزيتون والليمون
جددي خلايا بشرتك بزيت الزيتون والليمون
بعد سرقة فساتينه.. المدير الإبداعي لـ«بالمان» بطلا لأسبوع الموضة في باريس
بعد سرقة فساتينه.. المدير الإبداعي لـ«بالمان» بطلا لأسبوع الموضة ...
«بيتا» تقاطع عرضا لـ«إرميس» في باريس لاستخدامهم جلود الحيوانات
«بيتا» تقاطع عرضا لـ«إرميس» في باريس لاستخدامهم جلود الحيوانات
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة الشرقية
انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة ......
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه...
الفازلين والليمون للتخلص من الإسمرار حول الفم
الفازلين والليمون للتخلص من الإسمرار حول الفم...
بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024
بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024...
غسول زيتي من زهر البرتقال لتنظيف البشرة
غسول زيتي من زهر البرتقال لتنظيف البشرة...
المزيد
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه
3 زيوت لمنع تساقط الشعر وتكثيفه...
الأيرلندي شون ماكغير مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين»
الأيرلندي شون ماكغير مديرا للتصاميم لدى دار «ألكسندر ماكوين»...
زيت النعناع والألوفيرا للتخلص من قشرة الشعر
زيت النعناع والألوفيرا للتخلص من قشرة الشعر...
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها...
«بيتا» تقاطع عرضا لـ«إرميس» في باريس لاستخدامهم جلود الحيوانات
«بيتا» تقاطع عرضا لـ«إرميس» في باريس لاستخدامهم جلود ......
المزيد