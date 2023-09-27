النشا وزيت اللوز الحلو للتخلص من اصفرار الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط

كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدم لكِ حلا سهلا وسريعا للتخلص من هذا الاصفرار والتمتع بأظافر بيضاء وصحية، تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة زيت لوز حلو.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير والتطبيق

- ضعي النشا في طبق صغير، ويضاف إليه عصير الليمون وزيت اللوز ويقلب جيدا حتى يصبح مثل المعجون وتغمس الفرشاة في الخليط.

- تدلك الأظافر بالفرشاة لمدة 20 ثانية لكل ظفر ويراعى عدم تدليك المنطقة المحيطة بالأظافر لأنها رقيقة.

- تشطف اليد بالماء، ثم تدهن بالكريم المرطب وتكرر هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيا، ستشاهدين الفرق من أول استخدام.