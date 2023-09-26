العرقسوس للتخلص من تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تعانين مشكلة تساقط الشعر بشكل مستمر، فما عليكِ سوى استعمال أحد الأعشاب التالية للتقليل من هذه الظاهرة التي تزعج الكثير من السيدات.

تعرفي معنا على هذه الأعشاب واستفيدي منها، وفقًا لموقع «جمالك».

العرقسوس

مستخلص العرقسوس من الأعشاب المفيدة للشعر وتمنع تساقطه عن طريق تقويته، ويمكنك شربه كالشاي أربع مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل نتائج، ويمكنك غسل شعرك بمقدار مناسب منه ممزوجًا بملعقتين من خل التفاح، فهذا الخليط يساعد على إطالة الشعر وتقويته.

البابونغ

البابونغ من الأعشاب المفيدة للشعر والبشرة بشكل كبير، ويمكنك حماية شعرك من التساقط عن طريق استخدامه كغسول للشعر مرتين أسبوعيًا لتقليل التساقط وترطيب الشعر.