كرنب لبناني باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

حضري الكرنب على الطريقة اللبنانية بحشوة الخضروات واللحم يطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»

150 غرام أرز ينقع في الماء لمدة نصف ساعة ثم يُصفَّى

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة

كوب ونصف معدنوس مفروم

ملعقتان طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب عصير ليمون

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك

3 مكعبات من مرقة الدجاج

5 أكواب من الماء المغلي

ملعقة من النعناع المجفف

طريقة التحضير

- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كل ورقة توضع جانبًا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كل من أوراق الملفوف، ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوّب مكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبقا فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة، ويصبح جاهزًا للتقديم.