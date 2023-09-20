  • Alwasat News
Atwasat

كرنب لبناني باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 04:08 مساء
كرنب لبناني باللحم
حضري الكرنب على الطريقة اللبنانية بحشوة الخضروات واللحم (الإنترنت)
alwasat radio

حضري الكرنب على الطريقة اللبنانية بحشوة الخضروات واللحم يطريقة سهلة وسريعة تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»
150 غرام أرز ينقع في الماء لمدة نصف ساعة ثم يُصفَّى
حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا
حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة
كوب ونصف معدنوس مفروم
ملعقتان طعام من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم
نصف ملعقة من القرفة المطحونة
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
نصف كوب عصير ليمون
500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك
3 مكعبات من مرقة الدجاج
5 أكواب من الماء المغلي
ملعقة من النعناع المجفف

طريقة التحضير
- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كل ورقة توضع جانبًا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كل من أوراق الملفوف، ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوّب مكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبقا فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة، ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض

«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة

سلة الأهلي بنغازي تعزز صفوفها بمحترف أميركي قبل التوجه للدوحة
قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي

قبعة «مونواك» مايكل جاكسون للبيع في مزاد باريسي
الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)

الأولمبية الليبية تجهز لحملة التبرع بالدم الثانية في المدن الشرقية (صور)
كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية

كاريكاتير حليم - «دانيال» والبنية التحتية
فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب
البيض والرمان لتصغير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب
بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024
بالفيديو: الكلاسيكية تسيطر على مجموعة «مايكل كورس» لصيف 2024
وصفات طبيعية تعوض البشرة بالكولاجين
وصفات طبيعية تعوض البشرة بالكولاجين
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه
الذكاء الصناعي يحدث تحولا في عالم الأزياء
الذكاء الصناعي يحدث تحولا في عالم الأزياء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات...
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها...
انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة الشرقية
انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة ......
ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها الصيفية
ياسمين صبري تشارك جمهورها إطلالتها الصيفية...
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة...
المزيد
كرنب لبناني باللحم
كرنب لبناني باللحم...
بلسم جوز الهند والألوفيرا لترطيب الشعر
بلسم جوز الهند والألوفيرا لترطيب الشعر...
صابونة الجلسرين والعسل لنضارة البشرة
صابونة الجلسرين والعسل لنضارة البشرة...
الذكاء الصناعي يحدث تحولا في عالم الأزياء
الذكاء الصناعي يحدث تحولا في عالم الأزياء...
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه
زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه...
المزيد