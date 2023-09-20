بلسم جوز الهند والألوفيرا لترطيب الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير بلسم منزلي طبيعي من الليمون وزيت جوز الهند والألوفيرا يرطب شعرك ويعيد إليه نضارته ويحميه من التلف، تعرفي عليه معنا وفقًا لمجلة «حياتك».

المكونات

نصف كوب بلسم جاهز

نصف كوب من زيت جوز الهند

نصف كوب من عصير الليمون

كوب مايونيز

4 ملاعق جل ألوفيرا

طريقة التحضير

- قومي بخلط المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.

- قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ونصف الساعة ثم قومي بغسل شعرك بالماء البارد لتتخلصي من بقايا البلسم.