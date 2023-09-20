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صابونة الجلسرين والعسل لنضارة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 09:51 صباحا
صابونة الجلسرين والعسل لنضارة البشرة
امنحي بشرتك النضارة بتحضير صابونة الجلسرين في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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البشرة حساسة دائما تجاه أي مكونات كيميائية، لهذا ينصح خبراء التجميل والصحة باستخدام مكونات طبيعية لتنظيف البشرة ومنحها النضارة.

فتعرفي معنا إلى طريقة تحضير صابونة الجلسرين العسل وزيت السمسم من خلال مواد طبيعية 100%، تحتوي على فوائد مثالية للحصول على بشرة نضرة وشابة دائما، حسب «الجميلة».

المكونات
كوب من زيت السمسم.
ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.
ملعقتان كبيرتان من زيت الجلسرين.
أربع ملاعق كبيرة من شاي البابونج.
ست ملاعق كبيرة من شمع النحل.
ملعقتان كبيرتان من زيت دوار الشمس.
ربع ملعقة كبيرة من البكينغ صودا.

طريقة التحضير والتطبيق
في وعاء على النار، ضعي جميع المكونات المذكورة آنفا. اتركي الخليط على نار متوسطة، وواظبي على تحريكه بين الحين والآخر. وحين تذوب المكونات كافة، ارفعي الخليط عن النار وصبيه مباشرة في قوالب مخصصة للصابون. من ثم، ضعي الصابون في مكان بارد وجاف حتى يتجمد بالكامل ويصبح صالحا للاستخدام.

الفوائد
تمنح هذه الصابونة البشرة النعومة والإشراق والنضارة، وتعطيها لونا أبيض ناصعا. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي من شأنها تقليل ظهور علامات تقدم السن وتجديد الخلايا. وتعمل على توحيد لون البشرة وتكسبها ترطيبا مضاعفا.

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