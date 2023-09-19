زيت الزيتون وجوز الهند للتخلص من تجاعيد الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط

تجاعيد الشفاه كتجاعيد البشرة تتطلب عناية خاصة من خلال وصفات طبيعية وعلاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من تجاعيد الشفاه، وتجنب شيخوخة البشرة مع تقدمك في العمر؛ لذلك نقدم لك بعض الطرق المنزلية الطبيعة التي تخلصك من هذه المشكلة نهائيا تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

نصائح للتخلص من خطوط الشفاه

حافظي على ترطيب الشفايف:

- الأساسيات تعمل بالفعل عندما يتعلق الأمر بعلاج الشفاه. حافظي على ترطيب الشفاه واستخدمي أي منتج مغذي للشفاه يخفف من الجفاف ويهدئها عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة.

أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك

حماية الشفاه من الشمس:

- إن عامل الحماية من الشمس هو المفتاح، فحماية شفتيك من أشعة الشمس هو أهم شيء، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تحلل الكولاجين فالشفاه واحدة من أكثر المناطق التي ينسى الناس حمايتها في كثير من الأحيان، وبغض النظر عن المخاطر الواضحة لأضرار أشعة الشمس، فمن المرجح أن تتطور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الشفاه في وقت مبكر عن بقية الوجه دون عامل حماية من الشمس.

تقشير الشفايف:

- إن أحد مفاتيح الحفاظ على نضارة الشفاه هو التقشير بانتظام، إلى جانب مصل شفاه معبأ بمكونات مقاومة لعلامات الشيخوخة، للحفاظ على الشفاه ممتلئة ورطبة ويمنع أيضًا الخطوط العميقة التي تتوافق حول منطقة الفم. يجب استخدام العلاج على الشفاه وحول الحدود للمساعدة في الخطوط الرأسية أيضًا.

وصفات للتخلص من تجاعيد الشفاه

زيت فيتامين E

- زيت فيتامين E مليء بمضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة التي يمكن أن تعيد الحياة إلى الشفاه الجافة الرقيقة.

طريقة التحضير:

- خذي بضع قطرات من الزيت على طرف إصبعك. دلكي شفتيك بلطف بهذا الزيت لمدة دقيقة. اتركيه بين عشية وضحاها ستكون شفتاك ناعمتين بشكل ملحوظ في الصباح.

زيت جوز الهند

- زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي غني بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، فلن يرطب شفتيك بعمق فحسب، بل يحميهما أيضاً من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

طريقة التحضير:

- ببساطة خذي بضع قطرات من زيت جوز الهند الصافي ودلكي شفتيك به. افعلي ذلك كل يوم مرتين لتلاحظي فرقاً واضحاً.

البابونج والدقيق لتبييض الرقبة

زيت الخروع

- يساعد زيت الخروع على ترطيب الشفاه ويمنع ظهور التجاعيد عليها. هذا هو السبب في استخدامه على نطاق واسع في أحمر الشفاه ومرطبات الشفاه.

طريقة التحضير:

- كل ما عليك فعله هو أخذ بضع قطرات من زيت الخروع وتدليك شفتيك برفق بحركة دائرية، افعلي هذا كل يوم مرة واحدة قبل الذهاب إلى الفراش واتركيه طوال الليل.

زيت الزيتون

- يعمل زيت الزيتون كعلاج مضاد للتجاعيد يمكنه أن يفعل المعجزات على تجاعيد الشفاه.