وصفات طبيعية تعوض البشرة بالكولاجين

القاهرة - بوابة الوسط

الكولاجين من المعادن الأساسية في جسم الإنسان والتي يفرزها الجسم بشكل طبيعي للحفاظ على حيوية ومرونة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد ومع السن يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين ويبدأ تعويض البشرة به بمنتجات تجميلية تحتوي على الكولاجين، إليك وصفات طبيعية تعوض البشرة بالكولاجين تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «أنوثة».

خلطة الكيوي والأفوكادو:

المكونات وطريقة التطبيق

ثمرة من الكيوي.

ثمرة أفوكادو.

- تقطع الكيوي والأفوكادو إلى قسمين، وتهرسان مع بعضهما جيدًا للحصول على خليط ناعم، يوضع الماسك على الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفف جيدا، ويوضع الكريم المرطب.

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قناع البيض

- ضعي ملعقة من بياض البيض مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

- افركي وجهك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماسك الخوخ

- اخلطي حبة من الخوخ المهروس مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني.

- وزعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشفطيه بالماء الدافئ.

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ماسك الحليب والكاكاو

- ضعي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو غير المحلى، ثم أضيفي الحليب أو الكريمة حتى تتكون عجينة.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفه بالماء الدافئ.