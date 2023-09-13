انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، انطلاق ثاني أكبر قافلة للشركة من طرابلس إلى المنطقة الشرقية في عملية جرت متابعتها من قبل مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد المشاي.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن القافلة «تضم ما يزيد على 100 آلية وشاحنة مجتمعة محملة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات الهوائية والمحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات، إلى جانب فرق الطوارئ والديزل والكوابل وأكثر من 300 فني ومختص من كوادر الشركة متجهين نحو شرق البلاد».

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- «الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة شرقًا

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن هذه الأطقم غادرت إلى المنطقة الشرقية «لإجراء أعمال الصيانة الفورية العاجلة وإصلاح الأعطال الحاصلة جراء العاصفة التي ضربت جزءًا كبيرًا من المنطقة الشرقية».

غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال»

وشكلت الشركة العامة للكهرباء، يوم السبت، غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت عدة مناطق شرق ليبيا، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كارثة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث.

وتعمل فرق الشركة العامة للكهرباء على صيانة وإصلاح الأعطال التي طالت محطات وشبكات التوزيع في المناطق المنكوبة؛ حيث يسابقون الزمن من أجل إعادة بناء الشبكة في درنة والبيضاء ومناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي التي غمرتها مياه الأمطار والسيول الغزيرة والفيضانات.

قافلة الشركة العامة للكهرباء قبيل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

قافلة الشركة العامة للكهرباء قبيل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

قافلة الشركة العامة للكهرباء قبيل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

قافلة الشركة العامة للكهرباء قبيل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)