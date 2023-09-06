البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط

الكولاجين من المعادن الأساسية في جسم الإنسان والتي يفرزها الجسم بشكل طبيعي للحفاظ على حيوية ومرونة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد ومع السن يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين ويبدأ تعويض البشرة به بمنتجات تجميلية تحتوي على الكولاجين، إليك وصفات طبيعية تعوض البشرة بالكولاجين، تعرفي على بعضها وفقا لموقع «جمالك».

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الكيوي والأفوكادو:

المكونات وطريقة التطبيق

ثمرة من الكيوي وثمرة أفوكادو.

الطريقة:

- تقطع ثمرتا الكيوي والأفوكادو إلى قسمين، وتهرسان مع بعضهما جيدًا للحصول على خليط ناعم، يوضع الماسك على الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجفف جيدًا، ويوضع الكريم المرطب.

البيض

طريقة التطبيق

- ضعي ملعقة من بياض البيض مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

- افركي وجهك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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البزار

المكونات وطريقة التطبيق

- يلعب البزار دوراً بارزاً في تحسين مرونة البشرة ويمنحها توهجاً طبيعياً بفضل وجود الكركمين، مما يحسن من التئام الجروح ويعالج الندبات عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.

- امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب والعسل.

- ضعي القناع على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، واشطفيه بالماء البارد.

- استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع.