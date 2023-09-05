تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «كلام نواعم»، الذي يعرض عبر قناة MBC 1.

وأطلت النجمة المصرية، خلال اللقاء، بفستان أحمر قصير من «فالنتينو» مزين بشكل «فيونكة» من خامة الكريب، وسعره 4.350 دولار، وفقا لموقع «في الفن».

درة وبلقيس فتحي بنفس الفستان

وارتدت حذاء باللون الأحمر أيضا من «فالنتينو»، سعره 1.190 دولار، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها، وتزينت بسلسلة ذهبية من دار «شوميه».

وتداول رواد مواقع التواصل صور النجمة منى زكي، معلقين على أناقتها وشبابها الدائم والمتجدد. شاهدي معنا الصور، واستوحي منها إطلالتك.



رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على شباب منى زكي الدائم، معجبين بإطلالتها الحمراء(الإنترنت)

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على شباب منى زكي الدائم، معجبين بإطلالتها الحمراء(الإنترنت)

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على شباب منى زكي الدائم، معجبين بإطلالتها الحمراء(الإنترنت)