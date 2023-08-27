حيل لإزالة رسوم الحنة من اليد

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني بعض السيدات بهتان لون نقش الحناء، فتصبح غير جذابة، وتبقى آثارها غير متناسقة لأيام عدة. لذلك نقدم إليكي طرق إزالة نقش الحنة من الجسم في المنزل بسهولة، وذلك وفقا لموقع «حياتنا».

نقع الجلد في الماء المالح

- يمكنكِ إزالة الحناء عن طريق غمس جسمكِ في الماء المزود بالملح مثل ملح البحر، وملح «إبسوم»، أو حتى ملح الطعام، حيث يساعد كلوريد الصوديوم الموجود في الملح على تغذية خلايا بشرتكِ الحية، والتخلص من الخلايا الميتة.

- صبي نحو نصف كوب من الملح في الماء الدافىء من حوض الاستحمام، واجلسي داخله عشرين دقيقة.

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زيت الزيتون والملح

- اخلطي كوبا واحدا من زيت الزيتون مع ثلاث أو أربع ملاعق من ملح البحر، لتجهيز مزيج يساعد في إزالة الحناء من خلال تطبيقه على الرسوم، وتركه 10 دقائق، ثم يُزال بطريقة الفرك.

صودا الخبز وعصير الليمون

- عصير الليمون هو عامل يساعد في تفتيح البشرة، ويمكن لصودا الخبز وعصير الليمون العمل معا على تخفيف صبغة الحناء، والعمل على إخفائها نهائيا. لكن لا تطبقي أبدا صودا الخبز وعصير الليمون على وجهكِ.

- استخدمي نصف كوب من الماء الدافىء وملعقة كبيرة من صودا الخبز، ومقدار ملعقتين من عصير الليمون، وضعي هذا المزيج على قطعة قطن، وامسحي بها المنطقة التي توجد فيها رسوم الحناء.

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