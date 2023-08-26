الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب

القاهرة - بوابة الوسط

كثير من السيدات ينزعجن من الحواجب الرفيعة والخفيفة، خاصة أن موضة العصر هي الحواجب الكثيفة، ولكنه أمر طبيعي ولا يدعو للانزعاج إذا اعتمدنا على الطرق الطبيعية. لذلك نقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية، لتكثيف الحواجب سريعا:

الحلبة لتكثيف شعر الحواجب

- تكثف الحلبة الحواجب، ويعود ذلك إلى خصائص هذه النبتة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتغذية بصيلاته.

المكونات وطريقة التطبيق

ربع كوب من الحلبة

كوب من الماء

الخل وماء الورد لنضارة البشرة وتنقيتها

طريقة التحضير والاستخدام

- انقعي حبوب الحلبة ليلة كاملة في كوب الماء.

- في الصباح، اطحني الحلبة حتى تحصلين على قوام ناعم، ثم ضعي العجين على الحواجب.

- اتركي العجين على الحواجب 50 دقيقة.

- اغسلي الحواجب، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

- احفظي باقي الخليط في وعاء زجاجي في الثلاجة.

- تخلصي من رائحة الحلبة باستخدام ماء الورد على الحواجب.

وصفة البيض لتكثيف شعر الحواجب

- يساعد البيض على تكثيف شعر الحواجب خاصة، والشعر بشكل عام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، ولا سيما أنه يساعد على تقوية بصيلات الشعر.

المكونات وطريقة التطبيق

صفار بيضة

طريقة الإعداد والتطبيق

- اخفقي صفار البيضة، وضعيه على الحواجب 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.

- كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

- ضعي كريم ترطيب بعد الوصفة.

سبراي مثبت طبيعي للشعر من السكر والخروع

القرنفل لتكثيف شعر الحواجب

- يعد القرنفل واحدا من العناصر الفعالة في تكثيف الحواجب وتغذية بصيلاته. كما يعمل القرنفل على ترطيب الجلد، مما يحد من عملية تساقط الشعر.

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

نصف ملعقة من زيت الخروع.