  • Alwasat News
Atwasat

الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 07:37 صباحا
الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب
مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تساعدك على تكثيف الحواجب ونموها بشكل سريع (الإنترنت)
alwasat radio

كثير من السيدات ينزعجن من الحواجب الرفيعة والخفيفة، خاصة أن موضة العصر هي الحواجب الكثيفة، ولكنه أمر طبيعي ولا يدعو للانزعاج إذا اعتمدنا على الطرق الطبيعية. لذلك نقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية، لتكثيف الحواجب سريعا:

الحلبة لتكثيف شعر الحواجب
- تكثف الحلبة الحواجب، ويعود ذلك إلى خصائص هذه النبتة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتغذية بصيلاته.

المكونات وطريقة التطبيق
ربع كوب من الحلبة
كوب من الماء

الخل وماء الورد لنضارة البشرة وتنقيتها

طريقة التحضير والاستخدام
- انقعي حبوب الحلبة ليلة كاملة في كوب الماء.
- في الصباح، اطحني الحلبة حتى تحصلين على قوام ناعم، ثم ضعي العجين على الحواجب.
- اتركي العجين على الحواجب 50 دقيقة.
- اغسلي الحواجب، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.
- احفظي باقي الخليط في وعاء زجاجي في الثلاجة.
- تخلصي من رائحة الحلبة باستخدام ماء الورد على الحواجب.

وصفة البيض لتكثيف شعر الحواجب
- يساعد البيض على تكثيف شعر الحواجب خاصة، والشعر بشكل عام، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، ولا سيما أنه يساعد على تقوية بصيلات الشعر.

المكونات وطريقة التطبيق
صفار بيضة

طريقة الإعداد والتطبيق
- اخفقي صفار البيضة، وضعيه على الحواجب 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.
- كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
- ضعي كريم ترطيب بعد الوصفة.

سبراي مثبت طبيعي للشعر من السكر والخروع

القرنفل لتكثيف شعر الحواجب
- يعد القرنفل واحدا من العناصر الفعالة في تكثيف الحواجب وتغذية بصيلاته. كما يعمل القرنفل على ترطيب الجلد، مما يحد من عملية تساقط الشعر.

المكونات
نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.
نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة الإعداد والتطبيق
- اخلطي بودرة القرنفل مع زيت الخروع جيدا، للحصول على خليط متجانس، واتركي الخليط على الحواجب 25 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد.
- ضعي الخليط يوميا على الحواجب بفرشاة الماسكرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف
النشا والبطاطا لتفتيح البشرة
النشا والبطاطا لتفتيح البشرة
روبي ونانسي عجرم بـ«نفس الفستان»
روبي ونانسي عجرم بـ«نفس الفستان»
«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة
«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي...
تفاصيل اطلالة ليلي علوى الشبابية البيضاء
تفاصيل اطلالة ليلي علوى الشبابية البيضاء...
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله...
ماسكرا شفافة من صنع يديك
ماسكرا شفافة من صنع يديك...
درة وبلقيس فتحي بنفس الفستان
درة وبلقيس فتحي بنفس الفستان...
المزيد
الفلفل الأسود بديل لمستحضرات التجميل
الفلفل الأسود بديل لمستحضرات التجميل...
سيرين عبدالنور بتوقيع «ألكساندر فوتييه» على البحر
سيرين عبدالنور بتوقيع «ألكساندر فوتييه» على البحر...
الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب
الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب...
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله...
«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة
«صن بلوك» طبيعي لحماية البشرة...
المزيد