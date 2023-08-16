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بالفيديو: «Michael Cinco» يكرم الحضارة الفرعونية بعرض أزياء مبهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:37 صباحا
بالفيديو: «Michael Cinco» يكرم الحضارة الفرعونية بعرض أزياء مبهر
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
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قدم مصمم الأزياء العالمي «مايكل سينكو» عرض أزياء مبهرا بمجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية والمصرية، شهدته مدينة العلمين الجديدة في مصر في احتفال رائع، جمع عديد نجوم العالم العربي.

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وقد قدم مصمم الأزياء العالمي مجموعة من القطع الفاخرة التي تجسد الحضارة المصرية الفرعونية، تنوعت ما بين العبايات المزخرفة والسترات الأنيقة المزينة بالرسومات الفرعونية والفساتين الحريرية المستوحاة من «حورس» التي غلب عليها اللون الأسود والذهبي. وبالطبع، قدم المصمم مجموعة من أزياء الرجال الأنيقة التي كانت لا تقل سحراً عن باقي المجموعة، وفقا لموقع «جمالك».

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل العرض، قال سينكو: «المجموعة الجديدة مستوحاة من الحضارة المصرية التي طالما ألهمت مصممي الأزياء من جميع أنحاء العالم». وأضاف: «هذه المرة الأولى التي أزور فيها العلمين الجديدة، وأنا سعيد بما رأيته، وأعتقد أنها ستكون الوجهة المفضلة للسائحين في المستقل».

بهذا العرض الساحر والمجموعة الرائعة، استطاع مايكل سكينو أن يُظهر حبه لمصر، وتأثره بالحضارة الفرعونية.

شاهدي العرض و استوحي جديدك منخ

مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
مجموعة من الإطلالات الساحرة والمستوحاة من الأزياء الفرعونية بتوقيع «مايكل سينكو» (الإنترنت)
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