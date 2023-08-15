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قناع المانجو للتخلص من تصبغات البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 10:11 صباحا
قناع المانجو للتخلص من تصبغات البشرة
تحتوي المانجو على فيتامين (أ) والذي يعمل على تغذية البشرة ودعم صحتها (الإنترنت)
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المانجو من الفواكه الغنية بعديد الفيتامينات والمعادن والتي تلعب دورا في الحفاظ على صحة البشرة، فهي تحتوي على خصائص تعمل على تفتيح البشرة ومنحها النعومة والنضارة، كما أنها تعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة بفضل غناها بفيتاميني (ب، ج) لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير وتطبيق قناع المانجو للعناية ببشرتك والتخلص من التصبغات وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

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فوائد ماسك المانجو للبشرة:
- تعمل على محاربة تجاعيد البشرة بفضل غناها بالمواد المضادة للأكسدة والتي تعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة مما تسهم في شد البشرة.
- تحتوي المانجو على فيتامين أ والذي يعمل على تغذية البشرة وتدعيم صحتها.
- تسهم في ترطيب الشفاه وتحافظ عليها من التشققات وخصوصا في فصل الشتاء.
- تعالج تصبغات البشرة وتحمي من خطر أشعة الشمس الضارة.
- تعمل المانجو على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وتقوم بتفتيح وتوحيد لون البشرة.
- يقضي على حب الشباب والرؤوس السوداء والبثور بالبشرة فهو يحتوي على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات.

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ماسك المانجو والحمص لعلاج تصبغات البشرة
الحمص يعمل على تفتيح لون البشرة وعلاج تصبغاتها
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة صغيرة من لب المانجو.
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.
4 ملاعق صغيرة من الحمص المطحون.

كيفية الاستخدام
- تخلط كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماماً.
- يوضع الماسك على البشرة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة.
- تشطف البشرة بعدها بالماء الفاتر.
- يكرر تطبيقها على البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

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قناع المانجو والشوفان لتنعيم البشرة
يقوم الشوفان بتنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف.
المكونات
4 ملاعق صغيرة من لب المانجو.
ملعقة كبيرة من الحليب.
2 ملعقة صغيرة من الشوفان.
ملعقة صغيرة من اللوز المطحون.

كيفية الاستخدام
- تخلط المكونات معا حتى تتجانس تماما ويوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة.
- يفرك الماسك من على البشرة وتشطف بالماء الفاتر.
 

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