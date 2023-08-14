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أدخلي الحمص المطحون في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 02:26 مساء
أدخلي الحمص المطحون في روتين العناية ببشرتك
يعمل الحمص على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر كونه يحتوي على مضادات أكسدة(الإنترنت)
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يعتبر الحمص من الحبوب والبقوليات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، حيث يمد الجسم بالعناصر الغذائية والمعادن المختلفة التي تعزز صحته وتقيه من الأمراض المختلفة، ونظرا لذلك يُستعمل في تحضير الكثير من الوصفات والخلطات للعناية بمعظم أنواع البشرة، وسنتعرف فيما يأتي على أبرز فوائده، وبعض وصفاته وفقا لموقع «جمالك».

- توحيد لون البشرة، والتقليل من البقع السوداء والكلف الناتج عن الولادة والتعرض الطويل لأشعة الشمس.

- تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر كونه يحتوي على مضادات أكسدة ومواد تعزز ذلك. التخفيف من احمرار الوجه وتهيجه وخاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، وخاصة عند استعماله مع لبن الزبادي.

- تقشير وتنظيف البشرة من الخلايا الجلدية الميتة، ومن الأوساخ والشوائب العالقة في مساماتها.

- ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف.

- تعزيز إنتاج الكولاجين الهام لبقاء البشرة شابة.

- التخفيف من ظهور الهالات السوداء تحت العينين لاحتوائه على فيتامينات متنوعة.

- زيادة نعومة ونضارة البشرة.

وصفات الحمص المطحون للوجه

وصفة الحمص والحليب
المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.
- ملعقتان كبيرتا من الحليب المجفف.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

- نمزج المكونات السابقة معا في طبق صغير، ونضع العجينة الناتجة على الوجه ما عدا حول الشفتين والعينين، ونتركها مدة عشر دقائق قبل أن نغسلها بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة لنحصل على بشرة ناعمة ونضرة.

وصفة دقيق الحمص وعصير الليمون.
المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- نخلط الحمص وعصير الليمون معا في طبق صغير، ونطبق المزيج الناتج على البشرة مع تدليكها بحركات دائرية عدة دقائق لتنشيط الدورة الدموية، ونتركه عليها مدة خمس عشرة دقيقة، ومن ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونكرر التجربة مرتين يوميا للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية.

وصفة دقيق الحمص والكركم
المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من الماء.

- نضع المواد بعد مزجها معا على البشرة، ونتركها مدة خمس عشرة دقيقة قبل أن نغسلها بالماء الفاتر، ونكرر عمل ذلك مرتين أسبوعيا للتخلص من الخلايا الجلدية الميتة، حيثُ تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الهندية الشهيرة للعناية البشرة.

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