البابونج والشوفان لعلاج حروق الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

في فصل الصيف، ومع ارتياد الشاطئ، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، تصاب البشرة بحروق تتفاوت درجاتها بين الخفيفة والشديدة. يطلق على هذه الحالة حروق الشمس أو Sunburn، وغالباً ما ينتج منها حروق من الدرجة الأولى، تصاحبها علامات إحمرار على الطبقة الخارجية من الجلد وألم طفيف. في حين أن حروق الدرجة الثانية تميل إلى الإحمرار والألم الشديد، يرافقها ظهور فقاعات وقروح على الجلد. أما في حالات حروق الشمس الشديدة فتظهر عوارض أخرى مثل ارتفاع في درجات حرارة الجسم وغثيان وقيء وصداع وقشعريرة ووهن عام في الجسم، مما يستدعي زيارة الطبيب، للعلاج، خاصة أن حروق الشمس قد ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وتستدعي بعض الحالات الخفيفة والمتوسطة من حروق الشمس اللجوء لبعض العقاقير والكريمات، بغية علاجها سريعاً، تخوفاً من أي مضاعفات محتملة، وهناك وصفات طبيعية، لعلاج حروق الشمس البسيطة، نقدم لكي بعضها، لاتباعها من أجل الحفاظ على بشرتك من الحروق، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

الكمادات الباردة

- توضع عدة مكعبات من الثلج في خرقة من القماش الناعم، وتطبق على المناطق المصابة بحروق الشمس.

- تجدر الإشارة إلى الامتناع عن تطبيق مكعبات الثلج على الجلد مباشرة.

كمادات البابونج

- تبلل خرقة من القماش في شاي البابونج البارد، وتطبق على حروق الشمس، لتلطيفها.

الشوفان

- تمزج ملعقة من دقيق الشوفان مع القليل من الماء، للحصول على مزيج سلس القوام.

- يوزع على البشرة، ويترك ¼ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند

- يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تخفف من حدة حروق الشمس،. لذا يمكن استخدامه كمرطب ومهدئ للجلد.

جل الألوفيرا

- تستخرج كمية من الجل من نبتة الألوفيرا، وتطبق مباشرة على الجلد المصاب بحروق الشمس.

- يترك 10 دقائق، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

- يمكن أيضاً استخدام المستحضرات التي تحتوي على الألوفيرا المتوافرة في الصيدليات.

الخيار

- يعتبر الخيار من المكونات الفعالة للتخفيف من حدة حروق الشمس، لغناه بمضادات الأكسدة، ويمتلك القدرة على تسكين الآلام المرافقة للحروق. كما يعمل على ترطيب الجلد، مما يقلل من فرص تقشره.

- تهرس حبتان من الخيار في الخلاط الكهربائي، ثم يوضع العصير في خرقة من القماش، لتصفيته.

- يوزع على البشرة المصابة بحروق الشمس، ويترك 10 دقائق، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر فالبارد.

البطاطس

- يترك على المناطق المصابة 10 دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر فالبارد.

- أما الزبادي فتوزع كمية منه على الجلد، وتترك 5 دقائق، ثم يغسل.

الشاي الأسود

- يوزع الشاي الأسود على حروق الشمس، ويترك 10 دقائق، ثم يغسل، حيث إن الشاي الأسود يحتوي على حمض التانيك Tannic acid الذي يعمل على سحب الحرارة، وموازنة درجة الحموضة.