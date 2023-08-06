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الصبار والشاي الأخضر لتقوية الرموش وإطالتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:47 صباحا
الصبار والشاي الأخضر لتقوية الرموش وإطالتها
نقدم لكِ خلطة منزلية سحرية تعمل على إطالة رموشك وتقويتها من الصبار والشاي الأخضر (الإنترنت)
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ليس بالطعام الصحي وحده أو حتى بالتمشيط المستمر يزداد طول الرموش، وإنما يحتاج الأمر أيضاً بجانب ما سبق إلى خليط ممتاز يعزز فاعلية الخطوات السابقة. لذلك نقدم لكِ خلطة منزلية سحرية تعمل على إطالة رموشك وتقويتها من الصبار والشاي الأخضر. تعرفِ على طريقتها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة طعام من مغلي الشاي الأخضر
ملعقة طعام من زيت بذر الكتان
جل صبار
طريقة التحضير
- امزجي مغلي الشاي الأخضر فور أن يبرد مع زيت بذر الكتان في وعاء صغير، ثم بفرشاة ماسكارا نظيفة ضعي الخلطة على الرموش قبل النوم، وانتظري 25 دقيقة.
- بعد ذلك اشطفي رموشك جيداً بالماء، ثم ادهني الجفون وبصيلات الرموش بجل الصبار واتركيه هكذا طول الليل.
- في صباح اليوم التالي، نظفيها بالماء الفاتر، وكرري الخلطة بهذا الشكل أكثر من مرة في الأسبوع.
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الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينول المهمة لنمو الشعر ومنع تساقطه. أما زيت بذر الكتان الغني بأوميغا 3 فيعمل على إطلالة الرموش بنجاح عن طريق تغذية بصيلات الشعر بعديد العناصر الغذائية الضرورية، مما يُسرع نمو الشعر. بينما فيتامين E الموجود داخل جل الصبار يعد منشطا عظيما لنمو الشعيرات، حيث إنه يعزز الدورة الدموية في الجذور، مما يؤدى إلى إطالة الرموش وتكثيفها ومنحها اللمعان في وقت قصير.

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